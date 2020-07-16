İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yeni ekibini belirledi

16 Haziran’da İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş‘ın yeni çalışma ekibindeki isimler duyuruldu. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 51 rütbeli personel doğu ve batı illeri atamasına tabi olmuştur.

* İl dışından 10 rütbeli personelin ilimize ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 il emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 şube müdürünün yer değişikliği yapılmıştır.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI VE SORUMLU OLDUKLARI ŞUBELER

Ömer Faruk Ataş (İstihbarat, Tanık Koruma)

Zafer Baybaba (Asayiş, Güven Timleri)

Kayhan Ay (Terörle Mücadele, Bomba İmha ve İnceleme, İnsansız Hava Araçları)

Fatih Doğan (Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele)

Koray Şensoy (Çevik Kuvvet, Spor Güvenliği)

Taner Ertürk (Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Organize Suçlarla Mücadele)

Erdem Torlak (Muhabere Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Silah ve Patlayıcı Madde)

Hülya Şen (Trafik Tescil, Özel Güvenlik)

Gürol Dikyol (Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Çocuk Şube, Olay Yeri İnceleme)

Serpil Hatipoğlu (İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı)

Ali Saraç (Koruma, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme)

Caner Coşar (Boğaziçi Köprü Koruma, Hassas Bölge Koruma)

Belma Aldemir (Toplum Destekli Polis, Eğitim)

Muharrem Yazgan (Güvenlik, Koordinasyon, Foto Film)

Sinan Çamuroğlu (Personel, Hukuk İşleri ve Soruşturma, Sosyal Hizmetler, Belge Yönetimi)

Alper Karalı (Genel Denetleme ve Disiplin, Strateji Geliştirme)

Murat Ellik (Polisevi, Baltalimanı Polisevi)

Neslihan Şentürk (Turizm, Dış İlişkiler, Interpol-Europol)

Cenk Özmen (İkmal, Bütçe, İnşaat Emlak, Ulaştırma, Bakım Onarım)

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Asayiş: Şinasi Yüzbaşıoğlu

Terörle Mücadele: Gökhan Nazlım

İstihbarat: Mustafa Varol

Organize Suçlarla Mücadele: Ömer Ünver

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele: Ömer Erhan Konanç

Narkotik Suçlarla Mücadele: Göksel Önder

Mali Suçlarla Mücadele: Hakan Erişmiş

Çevik Kuvvet: Hakan Alpaslan Kırbaş

Özel Harekat: Kadri Gençkaya

Siber Suçlarla Mücadele: Özgür Karlıtepe

Olay Yeri İnceleme: Muharrem Levent Türkmen

Koruma: Selma Gençkaya

Muhabere Elektronik: Rabia Altun

Silah ve Patlayıcı Maddeler: Öznur Selçuk Gündüz

Tanık Koruma: Ahmet Umutlu

Spor Güvenliği: Osman Tınmazol

Güven Timleri: Murat Bayhan

Boğaziçi Köprüleri Koruma: Erdem Kadıoğlu

Bölge Trafik Denetleme: Mustafa Şaşmaz

Çocuk Şube Müdürü: Cenk Bal

Deniz Limanı: Songül Güler

Güvenlik: Fatih Tınas

Foto Film: Ekrem Eren Ermiş

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları: Muhammet Hanifi Zengin

Hassas Bölgeleri Koruma: Burak Bodur

İstanbul Atatürk Havalimanı: Hüseyin Eke

İstanbul Havalimanı: Hüseyin Ağca

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: Nilgün Selvi

Hukuk İşleri ve Soruşturma: Seval Erdem Gürdoğan

Eğitim: Neslihan Turkun Alpay

İnşaat Emlak: Nadir Konak

Koordinasyon: Ömer Katipoğlu

Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol: Süleyman Gökdemir

Önleyici Hizmetler: Yusuf Burak Güler

Özel Güvenlik: Osman Katipoğlu

Personel: Gökhan Bambal

Polisevi: Gazi Kaçmaz

Bütçe: Filibya Saral

Sosyal Hizmetler ve Sağlık: Banu Ördek

Strateji Geliştirme: Esma Zeyrek Şirin

Toplum Destekli Polislik: Gülpınar Adir

Trafik Denetleme: Murat Özbek

Trafik Tescil: Hülya Yapraklı

Turizm: Ercan Bilgili

Ulaştırma: Hüseyin Güngör

Bakım Onarım: Murat Sevgi

Baltalimanı Polisevi: Mansur Bayraktar

Belge Yönetimi: İsmet Emirza

Bomba İmha ve İnceleme:Gökhan Nazlım (Vekaleten)

İkmal: Hüseyin Güngör (Vekaleten)

Bilgi Teknolojileri: Süleyman Gökdemir (Vekaleten)

Havacılık: Ömer Cankara (Vekaleten)

Genel Denetleme ve Disiplin: Seval Erdem Gürdoğan (Vekaleten)

Dış İlişkiler: Filibya Saral (Vekaleten)

Interpol-Europol: Filibya Saral (Vekaleten)

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Adalar: Gülseda Torun

Arnavutköy: Ercan Özmen

Ataşehir: Mesut Aslan

Avcılar: Murat Çakır

Bağcılar: Hasan Demirbağ

Bahçelievler: Burak Bal

Bakırköy: Cihat Dağdeviren

Başakşehir: Necati Aktuğ Şahin

Bayrampaşa: Hakan Demir

Beşiktaş: Ercan Çamırcı

Beykoz: Hüseyin Güleç

Beylikdüzü: Serkan Gömce

Beyoğlu: Aşkın Kılıçkeser

Büyükçekmece: Aykut Korkmaz

Çatalca: Şenol Yılmaz

Çekmeköy: Mustafa Demir

Esenler: Hakan Bolat

Esenyurt: Gökhan Karaaslan

Eyüpsultan: Ahmet Cengiz Koçak

Fatih: Alpaslan Atasoy

Gaziosmanpaşa: Gürhan Kaya

Güngören: Murat Aydın

Kadıköy: Ayhan Karaduman

Kağıthane: Murat Çaykara

Kartal: Müslüm Kahraman

Küçükçekmece: Cevdet Hürol Öztürk

Maltepe: Selçuk Aldemir

Pendik: Barış Çukur

Sancaktepe: Veli Şengül

Sarıyer: Bülent Çelik

Silivri: Cemil Erim

Sultanbeyli: Şekip Akın

Sultangazi: Turan Çelik

Şile: Uğur Kurak

Şişli: Özay Kayhan

Tuzla: Mehmet Yaşar Zehir

Ümraniye: Ali Tuna Coşkun

Üsküdar: Mehmet Baykara

Zeytinburnu: Murat Yıldırım