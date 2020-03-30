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İstanbul’da skandal görüntüler! Valilikten açıklama geldi

Türkiye'de Corona virüsü nedeniyle tedbirler arttırılırken sosyal medyada yayımlanan bir görüntü büyük tepkilere neden oldu. Büyükçekmece'de bir evde verilen partiyle ilgili yetkililer harekete geçti.

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Büyükçekmece’de düzenlenen bir ev partisi, büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır.

*Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

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Son güncelleme: 00:05 30.03.2020
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