Karamollaoğlu: Açılmış fabrikaları yeniden açmak Türkiye’ye bir şey katmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partinin yeni genel merkezinde Başkanlık Divan Toplantısı’nın ardından TV5 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı’nı duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum’ sözlerini değerlendiren Karamollaoğlu, “Aslında farkında değil. Çözemediği bir problemle karşı karşıya kalınca böyle bir tavır sergiliyor. Ne demek umrunda değil yahu? Birden bire dolar borcu olan insanların borcu katlandı. Vatandaş dışardan malı dolarla getirmek mecburiyetinde. Nasıl umurunda olmaz? Türkiye ithalatını Türk parasıyla mı yapıyor? Şu anda dolardaki yükseliş Türk ekonomisinin bir krize girdiğinin işareti” ifadelerini kullandı.

“BETONDAN, ASFALTTAN, DEMİRDEN VAZGEÇ”

Karamollaoğlu, Bakan Albayrak’a ve iktidara eleştirilerini şöyle sürdürdü:

* Bu bilgisizliği, umursamazlığı anlamak mümkün değil. Ekonomiden sorumlu bakanın böyle bir ifadeyi kullanması onun değişmesini gerektirir. Şu anda iktidarın ekonomiyi düzeltme diye bir çabası yok. Algı operasyonuna yöneldiler.

* Bütün güçleriyle vatandaşın algısını etkilemeye çalışıyorlar. Önce üretime dönük olmayan bütün yatırımlarını durdur Allah rızası için. Artık betondan, asfalttan, demirden vazgeç.

* İkincisi yolsuzlukları ortadan kaldır. Milyarlar gidiyor. İsraftan vazgeç. Rüşvetin önünü kes. Biz bunları söylüyoruz çünkü ekonominin düzelmesi için atılacak ilk adımlar bunlar.

“TÜRKİYE’DE YOL YAPIMINA İHTİYAÇ YOK”

Pandemi döneminde de sıklıkla yapılan otoyol açılışlarına dikkat çeken Karamollaoğlu, “Şu anda Türkiye’de yeniden yol yapımına ihtiyaç yok. Şu anda bizim aciliyetimiz hastaneye hasta yetiştirilirken, onun için gerekli olan ilaç yerine başka bir malzemeyi getirmeye kalkarsan, ‘Hastaneye giderken Mercedes’le mi götürsem, minibüsle mi götürsem ambulans mı çağırsam’ diye düşünürsen ne yazar. Senin hastanın şu anda hastaneye gitmesi lazım. Hangi araçla gittiği önemli değil. Gittiği zaman da gerekli malzemenin orada olmuş olması lazım. Onun için Türkiye şu anda perişanlık içinde. 300 tane fabrika açtılar. Gülelim mi, gülmeyelim mi? Açılmış fabrikaları yeniden açmak Türkiye’ye bir şey katmaz. Ekonomiye hiçbir faydası olmaz” ifadelerine yer verdi.

PROVOKASYON İÇİN UYARDI

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, “Azerbaycan’a destek vermemiz ve bunu da sonuna kadar takip etmemiz önemli” dedi.

Karamaollaoğlu, bu konuda Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarla ilgili de bir uyarıda bulundu. Karamollaoğlu, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yapmış olduğu bir saldırıyı önlemek için Azerbaycan’a destek vermek başka. Ama Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı sanki Ermenistan’ın yanındalarmış gibi gösterip onlara karşı başka bir tavır sergilemek başka. Orada biz herkesi itidala davet ederiz. Sakın ha Türkiye’deki Ermeni vatandaşlarımıza haksız bir tavır sergilenmemeli, ifadelerde bulunulmamalı” dedi.

“AK PARTİ ÇÖZÜLÜYOR”

Yeni partilerle ilgili değerlendirmesinde Karamollaoğlu, “AK Parti çözülüyor. Bu çözülmenin en açık delili AK Parti’nin içinden iki tane parti çıkmış olması. Oyları da yüzde 30’a indi. O da artık bütün kamuoyu yoklamalarında öyle gözüküyor. Ortağı da yüzde 7 buçuk civarında” diye konuştu.

“BU BİR KOALİSYON DEĞİL”

“Millet İttifakı’nın genişlemesi veya başka bir ittifakın kurulması söz konusu mu?” sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, “Elbette olabilir” yanıtını vererek, “Seçime gitme kararı alındığı zaman ittifaklar ortaya çıkar. Şu anda hangi ittifaklar olur, 2 ittifak mı olur, 3 mü olur o ancak seçime giderken doğacak havaya bağlıdır” ifadesinde bulundu. Bunun bir koalisyon değil ittifak olduğu vurgusunda da bulunan Saadet Partisi lideri, “Koalisyon değil. İttifak ayrı. Koalisyon ayrı. Koalisyon icraat için yapılıyor. İttifak ise bugünkü anayasaya göre partileri mecbur kılıyor” dedi.

“KOBANİ OLAYLARI MEYDANA GELİRKEN İKTİDAR NEREDEYDİ?”

Türkiye genelinde 6-8 Ekim olaylarına dair yapılan gözaltı operasyonlarına ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı, şunları söyledi: “Kobani olayları 6 sene önce meydana gelmiş. Lehinde aleyhinde bir sürü sözler söylenmiş. Herkesin önce sorduğu soru şu: Kobani olayları meydana gelirken iktidar o zaman AK Parti’ydi ve neredeydi, niye müdahale etmedi? Herkes bu soruyu soruyor. Bu sorunun cevabı kimse tarafından verilmedi. Oradaki yanlış hareketler, isyanlar açıkça görülürken devletin valilileri, polisi, emniyet müdürü, güvenlik güçleri müdahale etmediler. Ortada cinayetler işleniyor, devlet müdahale etmiyor. Sonra da müdahale ediyor. O sırada da herkesi suçluyor. Böyle bir mantık olmaz. Şimdi yeniden 6 sene öncesine dönülüyor. Aslında orada meydana gelen hadiselere tavır koyanlar bile tutuklanıyor. Burada insaf da yok, mantık da yok.”