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Kavgalı gençlerin düellosu cinayetle bitti

Samsun'da husumetli gençlerin kavgasında kan döküldü. Orhan Erdoğan, Ali G.'nin evinin önüne giderek tabancasıyla bir el ateş edip dışarı çağırdı. Ateşle karşılık veren Ali. G.'nin pompalı tüfeğinden çıkan mermiler Erdoğan'ın sırtına isabet etti. 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede can verdi.

Sozcu.com.tr
10:33 -
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Kavgalı gençlerin düellosu cinayetle bitti

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Orhan Erdoğan (19), aralarında husumet bulunan Ali G.’nin (18) evinin önüne giderek tabancayla bir el havaya ateş açtı, hakaret edip, dışarı çağırdı.

MERMİLER SIRTINA İSABET ETTİ

Bu sırada Ali G. pompalı tüfekle Orhan Erdoğan’a dört el ateş etti. Sırtından vurulan Orhan Erdoğan 112 ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YANGIN MERDİVENLERİNDE YAKALANDI

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan katil zanlısı Ali G.’nin peşine düştü. Ali G., saklandığı evin yangın merdivenlerinden kaçarken yakalandı. Ali G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. (İHA)

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