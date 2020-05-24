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Kayıp emekli öğretmenin cesedi 1 hafta sonra barajda bulundu!

Denizli’de Adıgüzel Barajı’nda aracı terk edilmiş halde bulunan emekli öğretmen Arif Çağlar’ın cansız bedeni kaybolduktan bir hafta sonra Adıgüzel Baraj Gölü'nde bulundu.

Selami AYDIN / Denizli
17:16 -
Haberler Gündem
Kayıp emekli öğretmenin cesedi 1 hafta sonra barajda bulundu!

Denizli'de arama kurtarma ekipleri, bir haftadır aradığı 57 yaşındaki emekli öğretmen Arif Çağlar'ın cansız bedenini buldu.

Otomobili Adıgüzel Barajı'nda terk edilmiş halde bulunan Çağlar için arama Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber olmuş ancak aramalar sonuç vermemişti.

İNTİHAR NOTU BIRAKTI İDDİASI

Ekipler, emekli öğretmen Arif Çağlar’ın cesedini bugün göl yüzeyinde buldu ve kıyıya çıkardı.

Çağlar'ın cansız bedeni, Güney Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Selçukbey Mahallesi’ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Çağlar'ın bir intihar notu bıraktığı iddia edildi.

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Son güncelleme: 17:18 24.05.2020
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