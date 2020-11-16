Kazdağları savunucularına 500 bin TL para cezası kesildi 

Kazdağları'nda Alamos Gold şirketinin siyanürlü altın arama projesine karşı 425 gün boyunca direnen çevrecilere ve onlara destek olanlara pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 500 bin TL idari para cezası kesildi.

“MADEN SAHASI KAPANINCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kazdağları mücadelesi için dayanışma çağrısında bulunan Kazdağları Kardeşliği Toplum Örgütü yayımladıkları açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Çanakkale 350 bin ağacı katledip, kurdu kuşu sincabı yuvasından eden Alamos Gold'un altın madeni projesine karşı 425 gün kar kış, yağmur fırtına demeden çadırlarımızla nöbet tuttuk.

*4 mevsim geçirdik gözümüz gibi koruduğumuz Kazdağları’nın yamacında. Alamos Gold'un patlatıp yok etmek istediği Balaban Tepesinin eteğinde çadırlarımızda uyuduk, o bize göz kulak oldu biz de ona.

*İçme suyumuz zehirlenmesin, daha fazla ağaç kesilmesin diye her türlü zorluğa rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Maden işletmesi kapanana ve tahrip ettikleri alan onarılana kadar Kazdağları'nı terketmeyeceğimize, haklı mücadelemizi kazanana kadar direneceğimize, her ağacı tek tek savunacağımıza söz verdik.

“500 BİN TL’Yİ AŞAN PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Kazdağları Kardeşliği’nden yapılan açıklamanın devamı şöyle:

“Ne yazık ki bu süreçte Kazdağları'ndaki yüzbinlerce ağacı ve barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize cezalar kestiler. Yaşanan salgın bahane edilerek toplamda 500 bin lirayı aşan para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Kesilen cezalara itiraz ettik, hukuki süreç başlattık ancak bu süreçler tamamlanmadan haciz emirleri gelmeye başladı.”

“HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Karşı karşıya kaldığımız hacizleri durdurabilmek, yaşamdan yana olan herkes için bir umut olan ve ağacın, sincabın, karacanın hakkını savunanların vicdanıyla büyüyen bu mücadeleye devam edebilmek için şimdi herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biliyoruz ki yanımızda, kalbi Kazdağları için atan milyonlar var.”