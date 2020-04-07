Mersin’de ilk Covid-19 kurbanına ihmal iddiası!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınının Mersin'de ilk kurbanı olan 72 yaşındaki Fatma Yılmaz'ın, ihmale kurban gittiği öne sürüldü.

Evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün süren tedavisi sonrasında ‘Kan değerleriniz iyi' denilerek taburcu edilen Fatma Yılmaz, aynı hastanede yaşamını yitirdi.

Annesi ve babası ile birlikte yaşadığı evi karantina altına alınan Nesrin Yılmaz, annesinin bir ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürerek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

EVİNE GÖNDERİLDİ, FENALAŞTI

Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 70 yaşındaki eşi Bekir Yılmaz ve 29 yaşındaki kızı Nesrin Yılmaz ile birlikte yaşayan 72 yaşındaki Fatma Yılmaz, 28 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde fenalaşarak kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde yatırıldı.

Hastanede yapılan tetkikleri sonrasında corona virüsü teşhisi konulan ve tedavisine davam edilen Yılmaz, 3 Nisan'da saat 13.00 sıralarında iddiaya göre hastane görevlilerince ‘Kan değerleriniz iyi' denilerek taburcu edildi.

Fatma Yılmaz 6 Nisan'da 01.50 sıralarında evinde yeniden fenalaşarak aynı hastaneye kaldırılmasından sonra 03.25'te yaşamını yitirdi.

ÖZEL EKİP TOPRAĞA VERDİ

Hastanede verilen ölüm raporunda ölüm nedeni ‘bulaşıcı hastalık' olarak yazılan Fatma Yılmaz, pazartesi günü merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mezarlığı'nın en uç noktasında başka hiçbir mezarın olmadığı yerde toprağa verildi.

Aile fertlerinin uzaktan izlediği ve özel kıyafetli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık görevlilerince toprağa verilen Fatma Yılmaz'ın üzeri kireçlendi.

“DAVACI OLACAĞIM”

Annesinin ölümü üzerine babası ile birlikte bulunduğu evinde karantina uygulaması yapılan Nesrin Yılmaz, olayda ihmal olduğunu öne sürdü.

Kendisine ulaşan Sözcü muhabirine kapı aralığında ve sosyal mesafe aralığını koruyarak olayla ilgili konuşan Nesrin Yılmaz, annesini fenalaştıktan sonra kendi imkanlarınca hastaneye götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

* Annem 28 Mart akşamı bir anda nefes almakta güçlük yaşamaya başlayınca hastaneye götürdük. Yaklaşık yarım saat acil kapısında bekletildik.

* Yarım saat sonra yatırılarak tedavi altına alındı. Yapılan testlerinde corona virüs pozitif çıktı. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesine alındı.

* 3 Nisan günü ise oradaki görevliler, ‘Kan değerleri ve tetkikleri normal, evinde dinlenirse daha iyi olur' denilerek taburcu edildi. 6 Nisan saat 01.50 sıralarında yeniden fenalaştı.

* Hastaneye götürünce görevliler önceden pozitif hasta olarak bilindiği için müdahale etmek istemediler. Yaklaşık yarım saat bir süreden sonra yoğun bakıma çıkardık, aynı gün sabaha karşı öldü.

“VİRÜS TÜM VÜCUDUNU SARMIŞ”

Annesinin ölümünden sonra doktoru H.M'nin kendisini telefonla aradığını da ileri süren Nesrin Yılmaz bu konuda şöyle dedi:

* Doktor, yeniden yatırdıktan kısa bir süre sonra annemin kalbinin durduğunu ve öldüğünü, yaptıkları tetkiklerde virüsün tüm vücuduna yayıldığını ve yapabilecek bir şey olmadığını, bu hastalığın da böyle bir illet olduğunu söyledi.

* Şimdi buradan yetkililere soruyorum. Annem tam iyileşmeden nasıl oldu da taburcu edildi. Bu olayda büyük bir ihmal var. Bu nedenle sorumlulardan şikayetçi olacağım.

* İhmali olanların cezalandırılmasını istiyorum. Test sonucu pozitif çıkan bir hastayı karantina süresi olan 14 gün bile dolmadan nasıl evine gönderdiler? Annemin cenazesini bize vermediler. Özel kıyafetli görevliler toprağa verdi.

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