Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı uyaran Meteoroloji’nin duyurusunda “Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

UYARILAR YARIN SAAT 18:00’E KADAR GEÇERLİ

Meteoroloji’nin uyarılarının başlangıç periyodunun bugün saat 18:00, bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu ifade edildi.