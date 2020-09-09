MHP’den ihraç edilen Erhan Usta, İYİ Parti’ye geçti

MHP’den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, başka partilerden teklif almış ancak kabul etmemişti. Usta, bugün Ankara’da düzenlenen törenle İYİ Parti’ye geçti. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

“SESİMİZİ DAHA GÜR ÇIKARMAK İÇİN”

Usta, toplantı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Gerek Samsunumuza gerekse ülkemize daha İYİ hizmet etmek ve sesimizi daha gür duyurmak için, Sayın Meral Akşener Hanımefendinin nazik daveti üzerine İYİ’ler hareketine katıldım.

* Bu büyük ve güzel organizasyon için Genel Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

ERHAN USTA’NIN İHRAÇ SÜRECİ

Erhan Usta, 2018’de TBMM’de “Bütçede lüzumsuz harcamalar var ise gözden geçirilmelidir” deyince Bahçeli tarafından MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

Usta, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili AK Parti ile MHP arasındaki ‘ittifak’ görüşmeleri için “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dedikten sonra ise MHP’den ihraç edilmişti.

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TBMM’DE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Usta’nın katılımıyla İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 38’e yükseldi.