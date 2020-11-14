Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Mısır donanmasına ait, 'El Fateh', 'Alexandria' ve 'M. Fahmy' isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne yol aldı. 

Güncellenme: 17:23, 14/11/2020
Haberler Gündem
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi’nden saat 14.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanması’na ait 971 borda numaralı ‘El Fateh’, 911 borda numaralı ‘Alexandria’ ve 686 borda numaralı ‘M. Fahmy’ isimli savaş gemileri, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısının önünden geçen Mısır savaş gemilerine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi.

Savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. DHA

İlginizi ÇekebilirEski Mısır dönemine ait tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılarEski Mısır dönemine ait tableti 1 milyon liraya satmak isterken yakalandılar
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more