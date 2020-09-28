Muharrem İnce: TÜİK yetkililerini bağımsız yargının önüne göndereceğiz

Manisa'ya Memleket Hareketi gezisi kapsamında gelen CHP'li Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsten inip 8 Eylül Caddesi boyunca esnaf gezisi yaptı.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Muharrem İnce corona virüs tedbirleri kapsamında temastan kaçındı.

TÜİK'İ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açıklama yapan Muharrem İnce, Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyledi. Açıklamasında özellikle TÜİK'e yüklenen İnce, şunları söyledi;

*Hepimiz biliyoruz ki Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor ve ne yazık ki TÜİK insanları kandırıyor. İnşallah milletin isteği ve Allah'ın izniyle bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının önüne ilk göndereceğimiz kişiler TÜİK yetkilileri olacak.

*Onları bağımsız yargının önüne göndereceğiz, halkı yanılttıkları, yalan söyledikleri için. Yatırımcıyı yanılttıkları, Türkiye'de insanları yanılttıkları için.

*İşsizlik söylenenin, resmi rakamların çok çok üzerinde. Derin bir yoksulluk olmuş artık. Böyle bir ortamda yerliyim miliyim demekle bu işler olmaz, boş lafla bu iş olmaz. Yerli olan milli olan Türk lirasının değerini korur.

*Belediye seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ‘ekonominin sorumlusu benim’ demişti, şimdi palavraya gerek yok. Böyle dış güçler, şunlar bunlar bunu bırakacaksın.

*Belediye seçimleri öncesinde ‘sorumlu benim’ demişti, o zaman sorumlu bu. Yerli ve milli olmak Türk lirasını değerlendirmekle olur. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşlı ve yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. İşte dolar 8 lira, Euro 9 lira. Herkesin gözünün önünde oluyor bunlar.

“FAKİR FUKARA ÇOCUKLARI EĞİTİMDEN YARARLANAMIYOR”

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Muharrem İnce, yoksul kesimin eğitim olanaklarına ulaşamadığını söyledi.

Muharrem İnce, “Bu ortamda çocuklarımız önemlidir. Avrupa'nın en yavaş en pahalı interneti bizde. Hemen derhal tüm öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sağlanmalıdır. Fakir fukara çocukları eğitimden yararlanamıyorlar. Hemen yapılması gereken bunu bir kampanyaya dönüştürmektir” diye konuştu.

İNCE'DEN AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

Ermenistan ve Azerbaycan sınırında yaşananlarla ilgili görüşleri de sorulan Muharrem İnce, Azerbaycan'a destek mesajı verdi. İnce şu ifadeleri kullandı;

Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa Doğu Akdeniz'de karşımızda olanlar onlardır. Ermenistan'ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Oradan enerji hatları ve demiryolu geçmektedir.

*Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Ama Türkiye güçlü bir devlettir, buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de de, Azerbaycan'da da, Suriye'de de Türkiye gereğini yapacaktır.

*Biz devletimizin tabi ki arkasındayız, Azerbaycan'ın yanındayız. Çıkarlarımıza zeval gelmemesi için bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz, bunları düşünüyoruz. İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına hürmetlerimizi gönderiyoruz.