Müjdat Gezen’in de katılımıyla gerçekleşen Halkın Vicdanı 20:30’dan itibaren sozcu.com.tr’de

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı programda normalleşme takviminin açıklanması, liseye ve üniversiteye giriş sınav tarihlerinin değişmesi konularında açıklamalarda bulunacak.

Yandaş medya tarafından asılsız iddialara maruz kalan Yılmaz Özdil’in Bodrum’daki evini inceleyen Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın da ele alındığı program sadece sozcu.com.tr'de yayınlanan Halkın Vicdanı'nda…