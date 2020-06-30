ODTÜ’lü İrem’in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

Kasım 2018’de kampüs içinde meydana gelen kazada, Tahir Kepenek yönetimindeki ODTÜ İç Hizmetler’e ait kamyonetin yana açılan kapağı, kaldırımda yürüyen İrem Kütük’e çarptı. Kütük, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan kamyonet şoförü Tahir Kepenek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada kusurlu olduğu saptanan Tahir Kepenek hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kepenek, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildi. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kepenek hazır bulundu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada savunması sorulan Kepenek, suçsuz olduğunu, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kepenek, yaşanan kazada ve ölüm hadisesinde bir kusurunun bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonucu Kepenek, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)