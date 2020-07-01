Öğretmenlere ‘virüs’ diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Okul idarecilerine, öğretmenlere iletmesi için gönderdiği mesajında, “Sosyal medyaya girecekseniz emekli olun” diyen, bir başka mesajında da Türk Tabipler Birliği’ne “Şerefsiz terör örgütü” şeklinde hakaret eden Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı hakkında yeni gelişme…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılan ve Eğitim İş Sendikası’nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu Hayrettin Balcı görevinden alındı.

HEM TEHDİT ETTİ HEM DE HAKARET

Balcı’nın görevden alınmasının yerinde bir karar olduğunu söyleyen Eğitim İş Hukuk İşleri Genel Sekreteri Maksut Balmuk, “Kişi hakkındaki soruşturmanın da, adil bir şekilde yapılmasını bekliyoruz. Eğitim gibi bir alanı yönetecek kişilerin liyakat esasına göre atanmamasının sonuçlarını yaşıyoruz. Sürecin takipçisiyiz” dedi.

Hayrettin Balcı'nın, öğretmenlere iletilmesi için idarecilere gönderdiği sosyal medya tehdidi şöyle:

“Değerli Arkadaşlar; özellikle öğretmen sayısı yüksek okullarımızdaki bir kısım öğretmenler sosyal medyada (Facebook, Twitter ve Instagram vb.) siyasi içerikli paylaşımları yapmaktan hoşlanıyorlarsa, daha rahat kinlerini kusmaları açısından ivedilikle emekli olmalarında yarar var. Hiç değilse bu milletin evlatları bu virüslerden kurtulmuş olur diye düşünüyor iyi akşamlar diliyorum.”

Balcı, Türk Tabipler Birliği için de şu mesajı atmıştı: Türk Tabipler Birliği’nin yıllardır bu ülkeye yaptığı hayırlı hiçbir icraat yoktur. Ülkenin en zor zamanlarında terör örgütlerinin ve teröristlerin yanında olmaktan hiç çekinmeyecek kadar şerefsiz bir terör örgütüdür. Keşke, Türk ve tabip ahlâkına sahip olabilselerdi.