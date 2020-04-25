Pandemi nedeniyle hastaneye alınmadı! Başka hastaneye yetiştirilirken yolda hayatını kaybetti

Pamukova Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki 4 çocuk annesi Damla Şimşir bugün sabah saatlerinde evlerinin önünde bir anda yere yığıldı.

Yakınları ambulansın geç geleceğini düşünerek kendilerine ait araçla Pamukova Devlet Hastanesine götürdü. Ancak İl Pandemi Kurulunun kararı ile hastane personelinin geçici olarak Arifiye'de görevlendirilmesi nedeni ile Pamukova Devlet Hastanesi kapalı olunca, hasta yakınları Damla Şimşir'i Geyve Devlet Hastanesine götürmek için yola çıktılar.

Damla Şimşir'i hastaneye götürdükleri araç Geyve yakınlarında arızalanınca, hasta başka bir araçla Geyve Devlet Hastanesine götürülen 28 yaşındaki Damla Şimşir hayatını kaybetti. Talihsiz kadının kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

“HASTANE AÇIK OLSA DAMLA HAYATTA OLACAKTI”

28 yaşındaki 4 çocuk annesi Damla Şimşir’i hastaneye götüren akrabaları şu ifadeleri kullandı:

* Sabah saatlerinde Damla evlerinin önünde yere düşmüş vaziyetteydi. Çenesi kilitlenmişti. Ambulans geç gelir diye kendi aracımızla Pamukova Devlet Hastanesine götürdük. Ama hastane kapalıymış.

* Mecburen Geyve Devlet Hastanesine gitmek için yola çıktık. Ama aracımız yolda arıza yaptı. Hastayı arkamızdan gelen eşinin bulunduğu araca aldık.

* Geyve Devlet Hastanesi acile götürdüğümüzde bize doktor ve görevli sağlık personeli öldüğünü söylediler. Burada hastanemiz açık olsa ilk müdahale burada yapılacaktı. Belki Damla şu an hayatta olacaktı.

“O HASTANEYİ KAPATANLARIN VİCDANI NASIL RAHAT EDECEK?”

Şimşir'in genç yaşta ölümü komşularını da yasa boğarken, komşuları talihsiz kadının Pamukova İlçe Hastanesinin kapalı olması nedeni ile öldüğünü iddia ederek “Buradaki hastane açık olsaydı o 28 yaşındaki kadın ölmezdi. 4 tane çocuğu yetim kaldı, sokakta kaldılar. O hastaneyi kapatanların nasıl vicdanı rahat edecek. Günah değil mi? Yazık değil mi? Pamukova ilçelikten çıktı köy oldu“ dedi.

EŞİNİN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Talihsiz kadının 2019 Temmuz ayından da aynı rahatsızlığı geçirdiği ancak tedavi edilerek kurtulduğu belirtilirken, eşi Volkan Şimşir'in Temmuz 2019 ayında sosyal medya hesabından yaptığı “Allahım seni bana ve çocuklarına bağışladığı için, binlerce şükür olsun sana” paylaşımı ise dikkat çekti.

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