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Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor!

AFAD verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulundu.

19:13 -
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Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor!

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

“UZUN ZAMANDIR ENERJİ BİRİKTİRİYOR”

Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil.

* Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler.

Bilim deprem Malatya sosyal medya
Son güncelleme: 19:16 31.07.2020
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