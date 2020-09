Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili yeni bir ses kaydı ortaya çıktı

Giresun’da 2 yıl önce 11 yaşındaki kızı Rabia Naz'ı şüpheli bir şekilde kaybeden baba Şaban Vatan dedektif gibi çalışmaya devam ediyor. Baba Şaban Vatan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli ile Rabia Naz’ı hastaneye taşıyan ambulans sürücüsü arasında geçen konuşmanın kaydını buldu ve dün akşam sosyal medya hesabından yayınladı.

Olay yerinde Rabia Naz'a ilk müdahaleyi yapan ekipteki ambulans sürücüsü, “Büyük ihtimalle çocuğa araba vurup kaçmış” diyor. Bu ifade, ailenin tüm itirazlarına ve Hacettepe Üniversitesi'nin raporuna rağmen 2 yıldır yargı sürecinde iddia edildiği gibi Rabia Naz'ın yüksekten atlayarak intihar etmediğini destekleyen önemli bir delil olarak değerlendirildi.

“YETER Kİ ADALET SAĞLANSIN”

Baba Şaban Vatan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kaydı dün adliyeden aldığı CD üzerinde yaptığı incelemede bulduğunu açıkladı. Şaban Vatan, “Şahsıma yaptıkları umurumda dahi değil yeter ki Nazımızın adaleti sağlansın. Yeter ki katiller cezasını çeksin” dedi.

“ARABA VURMA GALİBA”

57 saniyelik ses kaydının tam çözümü ise şöyle:

112 Merkez: Arkadaşlar hastayı aldınız mı siz?

Ambulans Sürücüsü: Aldık aldık.

Merkez : Nedir durumu?

AS: … e doğru gidiyoruz.

112 Merkez: Görele'ye mi gidiyorsunuz, ama niye Görele'ye götürüyorsunuz hastayı? Eynesil'e niye bırakmadınız?

AS: Araba vurma galiba, büyük ihtimalle çocuğa araba vurup kaçma herhalde. Çocuğun ayağı kopuk gibi görünüyor.

Merkez: Trafik kazası mıymış hasta…

AS: Öyle gibi görünüyor. Ne olduğu belli değil.

Merkez: Tamam. Trafik kazasıymış…

AS: Çocuğun ayağı kopuk gibi görünüyor. Ne olduğu belli değil. Tamam neyse, sonra görüşürüz, trafikteyim.

Merkez: Tamam oldu.

