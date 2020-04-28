Son dakika… Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine toplantısı sonrasında corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni bilgiler paylaştı.

– Dördüncü kez uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

* 1 Mayıs saat 00.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mayıs saat 00.00’da sona erecek.

– Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca market ve bakkallar için esneklik uygulanacak mı?

* Market ve bakkallar kısıtlamanın ilk gününde, 1 Mayıs Cuma saat 09.00-14.00 arasında açık olacak. Saat 14.00’ten sonra kepenk indirecek olan bakkal ve marketler 2-3 Mayıs tarihlerinde hizmet veremeyecek.

– Sokağa çıkma kısıtlaması ne zamana kadar uygulanacak?

* Corona virüsü salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı ilk kez 11-12 Nisan günlerinde uygulandı. 18-19 Nisan‘da ikinci kez uygulanan kısıtlama, resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe gününün 24-25-26 Nisan‘la birleştirilmesiyle üçüncü kez devreye sokuldu.

* Dün Kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ı 2-3 Mayıs’la birleştirerek 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ilan ettiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının, Ramazan Bayramı’nın sonuna kadar rutin olarak uygulanacağını açıkladı.

* Bu karara göre önümüzdeki dört hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1-2-3 Mayıs, 9-10 Mayıs, 16-17 Mayıs ile 23-24 Mayıs‘a denk gelen Ramazan Bayramı arefesi ve birinci gününde evden dışarı çıkmak mümkün olmayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ? Dün Kabine toplantısından sonra bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

– Sokağa çıkma kısıtlaması hangi şehirleri kapsıyor?

* Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

– Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamanın cezası nedir?

* Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

– Sokağa çıkma kısıtlamasında eczaneler açık olacak mı? Eczaneye gitmek yasak mı?

* Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Kısıtlama boyunca nöbetçi eczane sayıları artırılacak. Acil bir durumda, ikamet ettiğiniz bölgedeki eczaneye gidebilirsiniz.

– Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını beslemek yasak mı?

* Sokak hayvanlarını beslemek isteyen kişiler, oturdukları evin önüyle sınırlı olmak şartıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkabilirler.