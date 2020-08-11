Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü?

Sadık Bigat’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla, birçok kişi Sadık Bigat’ın kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. İşte Sadık Bigat ile ilgili bilgiler…

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat’ın yarın defnedileceği belirtildi.

Oğlu Sadık Bigat ile en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi. (DHA)



SADIK BİGAT KİMDİR?

Hümeyra’nın oğlu Sadık Bigat’ın hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, Hümeyra’nın 1972’de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir.

Hümeyra’nın oğlunun 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.

Sanatçı Hümeyra, 1972’de Mithat Bigat ile evlendi ve bu evlilikten Sadık isimli bir oğlu oldu. Yaklaşık yedi yıl süren bu evlilik, Hümeyra’nın hayatı boyunca yaşadığı en uzun ilişkisi olmuştur.