Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 18 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 62 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 7 bin 377 oldu.

Bugün toplam 111 bin 113 test yapılırken, bin 771 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 299 bin 810’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 402 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 9 milyon 76 bin 278’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 60 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 264 bin 805’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 402 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: HASTALIĞA YAKALANMIŞ KİŞİ SAYISI 300 BİN OLDU

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var.

* Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.

DÜN BİN 648 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı dün bin 648 yeni vakanın tespit edildiğini, 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve bin 143 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

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