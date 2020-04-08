Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonucu sorgulama sayfası…

Sağlık Bakanlığı kuralarının bugün ve yarın çekileceği açıklandı. Personel alımıyla bir iş sahibi olmak isteyenlerin başvurularını tamamladığı ve sonuçları beklediği Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuralarının detayları haberimizde…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçlarının aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği açıklandı. Ancak yönlendirilen adreste herhangi bir bilgiye ulaşılamaması nedeniyle ilerleyen saatlerde sayfanın güncellenmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilecek kura çekimi için henüz canlı yayın bilgisi paylaşılmadı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından geçmişte yapılan kura çekilişi canlı yayınlanmıştı. Bu kez çekilişin İŞKUR ortaklığı ile yapılıyor olması sebebiyle canlı yayın bilgisinin var olup olmadığı bilinmiyor.

İŞÇİ ALIMI KURALARI 8-9 NİSAN'DA

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulundu. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecek.

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.