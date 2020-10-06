Sahte savcı küfredince her şey ortaya çıktı

Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu köyü muhtarı Mustafa Bozkurt'u arayan şahıslar kendilerini jandarma ve savcı olarak tanıttı. Sahte savcı ve jandarma, muhtara hesap bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini ve bankada bulunan paralarını çekmesi gerektiğini söylediler.

Dolandırıcıların tuzağına düşen muhtar, 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyünden gelerek kent merkezinde banka hesabındaki 15 bin TL çekti. Dolandırıcıların talimatlarını bir bir yerien getiren muhtar, sahte savcının kendisine küfretmesi üzerine dolandırılmak üzere olduğunu anladı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine dolandırıcı şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Sen savcıya karşı mı çıkıyorsun deyip bana küfür etti”

Muhtar Bozkurt yaşadıkarını şu sözlerle anlattı:

* Bana bir üç kağıtçının banka hesaplarıma girdiğini söylediler. Bankadan acil paranı çek diye beni aradılar. Bana tanıdığım birkaç muhtarı söylediler ve ben inandım.

‘Bankada üzerine bulunan hesaplardaki parayı çek’ dediler. Savcı olduğunu söyleyen kişi ‘sen savcıya karşı mı çıkıyorsun?’ deyip bana küfür etti. Küfür edince ben de anladım. Araçtan inip karakola giderek şikayetçi oldum. (İHA)