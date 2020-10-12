Son Cüret’e büyük ilgi: 500 bin adet tükenmek üzere, yeni baskı hazırlıkları yolda

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in merakla beklenen kitabı ‘Son Cüret' raflardaki yerini aldı.

Özdil, yeni kitabını sosyal medya hesabından, “Emeğinin, alın terinin vücut bulmuş halini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Hasan Tahsin'in bağımsız onurlu ruhuna adadık. Milli mücadelenin bilinen ve bilinmeyen bütün kahramanlarına saygı duruşu olarak kaleme aldım. 12 yıl çalıştım. Günlük mesaimin yanında sayısız suç duyuruları, davalar, iftiralar, linç kampanyaları eşliğinde yürüyen 12 zorlu yıl. Nihayet tamamladım. Bundan sonra size emanet. 12 yılın emeğini ilk sayfasını çevirdikten sonra elinizden bırakmadan 12 saatte bitirme duygusuyla okursanız kendimi gerçekten başarılı sayarım” notuyla duyurdu.

EN ÇOK SATANLARDA 1 NUMARA

9 Ekim'de okuyucusu ile buluşan Son Cüret'in 400 bin adet olarak planlanan ilk baskısı ön siparişte tükendi. Sia Kitap Genel Müdürü Salih Yavuz, “Toplam sipariş adedi 430 bin adet olunca biz de hemen 2. baskıya girdik. 100 bin adetlik yeni baskıyla toplam 500 bin adetle rafa çıkmış olduk. Bugün, kitabın raflardaki 4. günü. Haftaya bütün kitap satış noktalarında en çok satan kitap olarak 1 numaradan girdi. 3 günlük satışla geçen haftanın en çok satan kitabı oldu” dedi.

Yavuz, basılan 500 bin kitabın da 1 hafta içinde tükeneceğini öngördüklerini belirterek, “Yeni baskı hazırlıklarına da başladık” dedi.

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