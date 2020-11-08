Son dakika… Albayrak’ın istifasına siyasilerden ilk tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla istifa ettiği açıklandı.

Albayrak, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN AÇIKLAMA

Albayrak’ın istifa haberiyle ilgili siyasilerden de ilk açıklamalar geldi. Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Albayrak’ın istifasıyla ilgili bir haberi etiketleyen CHP’li Gaye Usluer ise “Gelecek sürprizlere gebe…” ifadelerini kullandı.

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