Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 20 Kasım tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Verilere göre son 24 saatte yapılan 156 bin 642 testle birlikte toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887’ye ulaştı.

Bugün 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 435 bin 273’e çıktı. Can kaybı da 141 artarak 12 bin 84’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI

3 bin 19 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 367 bin 592’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 3 bin 990, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.8 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona virüsü tablosunda hastanelerin doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı 37.6 oldu.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI: GÜÇ VERİN

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara çağrıda bulunarak “Güç verin” dedi.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık.

* Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin.

DÜN 4 BİN 542 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre dün 4 bin 542 hasta tespit edilmiş, 123 kişi vefat etmiş ve 2 bin 918 hasta sağlığına kavuşmuştu.