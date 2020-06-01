Son dakika… İstanbul’da trafikte yoğunluk oluştu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı.

Ancak hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaydedilen görüntülerde trafiğin eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Köprüde yaşanan yoğun trafik ‘eski günlere geri mi dönüyoruz’ sorusunu akıllara getirdi.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre, saat 01.00 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 28 olarak ölçüldü. (DHA-İHA)