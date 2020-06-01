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Son dakika… İstanbul’da trafikte yoğunluk oluştu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İstanbul'da araç trafiği oluştu.

07:22 -
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Son dakika… İstanbul’da trafikte yoğunluk oluştu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı.

FOTO: İHA

Ancak hafta sonu için uygulanan kısıtlamanın bitmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaydedilen görüntülerde trafiğin eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü.

FOTO: İHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Köprüde yaşanan yoğun trafik ‘eski günlere geri mi dönüyoruz’ sorusunu akıllara getirdi.

FOTO: DHA

İBB mobil uygulamasının verilerine göre, saat 01.00 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 28 olarak ölçüldü. (DHA-İHA)

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Son güncelleme: 07:26 01.06.2020
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