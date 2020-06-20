Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan corona virüsü uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle konuştu:

* Bütün dünyayı aynı gündemde birleştiren Covid-19 salgını, liderliğinizde sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlığa yapılan yatırımın neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdi.

* Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir alt yapı ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusu, böyle zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğumuzdur.

* Bu vesileyle, insanımıza, huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi, salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

* İkincisi ise, Kontrollü Sosyal Hayat. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz.

“SAĞLIKTA YENİ BİR ÇIĞIR AÇIYORUZ”

“Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak” diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Çok değerli insanlarımızı bizden alan bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz.

* Acil Durum Hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz.

* Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz. İHA