Son dakika! Sağlık Bakanlığı’ndan 13 rehber daha

Sağlık Bakanlığı internet sitesi üzerinden corona virüsü tedbirlerine ilişkin 13 rehber yayımladı.

Bakanlık, şantiyelerde, madenlerde, minibüslerde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfe, kantin ile bayilerde, kasaplarda, manav, kuruyemişçi, balıkçılar ile diğer gıda satış yerlerinde, konfeksiyon, giyim mağazaları ile tuhafiyelerde, kuyumcu, bijuteri, saatçi ile optikçi esnaflarında, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri ile kuru temizlemecilerde, kitap ile kırtasiye mağazalarında ve oyuncak mağazalarında alınması gereken önlemleri açıkladı.

Alınacak önlemlerden bazıları şöyle:

* Sosyal mesafe kuralının servisler, çalışma yerleri, yemekhane, soyunma alanları, tuvalet ile duşlar ve yatakhanelerde de korunması.

* İş yerinde alınacak çevre temizlik önlemlerinin takip edilmesi.

* Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması.

* Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.

* Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemlerin geçici süreyle kullanılmaması, mümkünse temassız sistemlerin kullanılması.

* Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılmanın önlenmesi.

* Çalışanların iş yerine girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi.

* Çalışma ortamında risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi.

* Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması ve çalışanlar arasında sosyal mesafenin sağlanması için planlama yapılması, mümkün olması halinde dönüşümlü ya da uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi.

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