Sosyal mesafeyi unutup, kazayı izlediler

Kaza Nakkaş Mahallesi Muhsin Yazıcı Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ali Karadağlı (32) yönetimindeki 68 HP 441 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu İsa Ali Osman’ın (35) kullandığı 34 MF 3551 plakalı minibüsle çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Karadağlı ile minibüsteki Suriye uyruklu Fatma Ferruh (26), Nasir Elden Cerruh ( 23) ve Rim Cerrah (23) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü İsa Ali Osman da kazadan yara almadan kurtuldu.

HER ŞEYİ UNUTUP KAZAYI İZLEDİLER

Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, corona virüsü ve sosyal mesafeyi unutup, itfaiye ekiplerinin vitese takılı kaldığı için dönmeye devam eden lastiği durdurmaya çalışmasını izledi.

Bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı olarak yayın yaptığı görüldü. Kalabalık, polisin 3’üncü uyarışında dağıldı. DHA