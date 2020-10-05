SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’den dikkat çeken GATA paylaşımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanun’u ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptı. Edizer, gündem olması ardından açıklama yaparak sözlerini savundu.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla büyük tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’i görevden aldı.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli bir konuya dikkat çekti.

Askeri hastanelerin isimlerinin değiştirilerek Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasıyla nasıl bir sorun yaşanacağına 2016 yılında dikkat çeken Özdil, sosyal medya hesabından, “GATA'nın bu hale getirileceğini tee 2016'da yazımda anlattım, bu yazım nedeniyle hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunuldu!” ifadelerini kullandı.

İşte Yılmaz Özdil’in “Duyduk duymadık demeyin ey ahali… GATA bangır bangır imha ediliyor” dediği o çarpıcı yazı;