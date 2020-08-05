Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.’nin cep telefonuna bir mesaj geldi. “Bayrama özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle” yazılı mesaja tıklayan kadın, e-devlet hesabına yönlendirildi. E-devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı.

BİR ANDA TELEFON KAPANDI

Gece yarısı telefonuyla oynayan Gurbet S.’nin cihazı bir anda kapandı. Bir gün boyunca kapalı kalan telefonunu format attırıp açan kadın, banka hesabını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunun geleceği için biriktirdiği 4 bin 500 lirasının hesabından çekildiğini fark eden kadın, karakola ve polise şikayette bulundu. (İHA)