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Telefonuna gelen linki tıkladı, bankadaki parasından oldu

İki çocuk annesi Gurbet S., telefonuna gelen "Bayrama özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle" mesajlı linki tıklamasıyla hayatının şokunu yaşadı. Telefon dolandırıcılarının hedefi olan talihsiz kadın, mesajı tıklamasıyla çocuğu için bankada biriktirdiği paradan oldu.

Sozcu.com.tr
10:36 -
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Gurbet S.’nin cep telefonuna bir mesaj geldi. “Bayrama özel devletten bin lira sosyal destek başvurusu için indir, kur ve yükle” yazılı mesaja tıklayan kadın, e-devlet hesabına yönlendirildi. E-devlet hesabında böyle bir şeyin olmadığını gören Gurbet S., hesabından çıktı.

Telefon dolandırıcılarının hedefi olan Gurbet S. “Banka soruşturmanın birkaç ayda süreceğini söyledi. Bu para benim çok önemli, çocuğumun geleceği için biriktiriyordum” dedi. (FOTO: İHA)

BİR ANDA TELEFON KAPANDI

Gece yarısı telefonuyla oynayan Gurbet S.’nin cihazı bir anda kapandı. Bir gün boyunca kapalı kalan telefonunu format attırıp açan kadın, banka hesabını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunun geleceği için biriktirdiği 4 bin 500 lirasının hesabından çekildiğini fark eden kadın, karakola ve polise şikayette bulundu. (İHA)

banka Çocuk Diyarbakır e-devlet Kadın para
Son güncelleme: 11:04 05.08.2020
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