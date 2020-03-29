THY Genel Müdürü paylaştı! İşte iç hatlarda yapılacak seferler

Ekşi, bu seferlere sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini belirtti.

Ayrıca, Ekşi, “Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat öncede geliniz” uyarısında bulundu.

Öte yandan Bilal Ekşi, corona virüsüyle mücadele kapsamında iç hat seferlerinde uçak içinde ‘yan koltuk boş’ uygulaması yapacaklarını duyurdu.

Ekşi, şunları paylaştı:

* İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak TÜM seferlere ait TARİFE TABLOSU ektedir.

* Bu seferlere sadece SEYAHAT BELGESİNE SAHİP olan yolcularımız bilet alabilmektedirler.

* Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 SAAT ÖNCEDEN geliniz.

* İÇ HAT Biletlerinizi Havalimanı satış ofisleri yanında Acentelarımızdan da Seyahat İZİN BELGENİZ olması kaydı ile alabilirsiniz.

* Korona Virüs ile mücadele kapsamında İç hat seferlerimiz için:

* Uçak içinde YAN KOLTUK BOŞ uygulaması yapacağız. (az bilet satılacak)

* Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz.

* Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz.