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THY Genel Müdürü paylaştı! İşte iç hatlarda yapılacak seferler

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosunu paylaştı.

22:00 -
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THY Genel Müdürü paylaştı! İşte iç hatlarda yapılacak seferler

Ekşi, bu seferlere sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini belirtti.

Ayrıca, Ekşi, “Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat öncede geliniz” uyarısında bulundu.

Öte yandan Bilal Ekşi, corona virüsüyle mücadele kapsamında iç hat seferlerinde uçak içinde ‘yan koltuk boş’ uygulaması yapacaklarını duyurdu.

Ekşi, şunları paylaştı:

* İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak TÜM seferlere ait TARİFE TABLOSU ektedir.

* Bu seferlere sadece SEYAHAT BELGESİNE SAHİP olan yolcularımız bilet alabilmektedirler.

* Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 SAAT ÖNCEDEN geliniz.

* İÇ HAT Biletlerinizi Havalimanı satış ofisleri yanında Acentelarımızdan da Seyahat İZİN BELGENİZ olması kaydı ile alabilirsiniz.

* Korona Virüs ile mücadele kapsamında İç hat seferlerimiz için:

* Uçak içinde YAN KOLTUK BOŞ uygulaması yapacağız. (az bilet satılacak)

* Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz.

* Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz.

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Son güncelleme: 22:04 29.03.2020
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