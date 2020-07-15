Tunç Soyer, Fikir Önderleri Forumu’nda projelerini anlattı

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (ESİAD) çevirimiçi Fikir Önderleri Forumu’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projelere dair bilgi verdi.

Konuşmasına demokrasinin önemine değinerek başlayan Başkan Soyer, halkın kamusal politikalara ve siyasete katılım hakkının yerel düzeyde kurumsallaşmasının gerekliliğinin altını çizerek “İzmir ile ilgili en önemli iddiamız ve amacımız; demokrasinin temellerinin atıldığı bu coğrafyanın tarihsel kimliğinden beslenerek demokrasiyi gerçek anlamıyla hakim kılmak, halkımızın katılımını sağlamak ve ülkemize ilham vermek” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YAŞAMIN DEVAMINI ESAS ALIYORUZ”

Kentsel dönüşümü “yerinden dönüşüm” olarak tanımladıklarını ifade eden Soyer, “Dönüştürülmesi gereken yapıların sadece fiziki olarak sağlamlaştırılmasını yeterli bulmuyoruz. Oradaki kültürün korunmasını, yaşamın devamlılığını esas alıyor ve dönüşümün ancak bu şekilde sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Bu sebeple dönüşüm yaparken hak sahipleri ve bölge sakinleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlamaya yoğun çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

“Başka bir tarım mümkün” sloganıyla yola çıktıklarını ve kırsal kesimdeki küçük üreticiyi destekleyerek, onların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini de anlatan Soyer, tarım konusundaki temel ilkelerini yerli tohuma sahip çıkmak, ürünü işlemek, kooperatifleşmek ve pazarlama şeklinde sıralayan Başkan Soyer, “Tarımda örgütlenme potansiyelini artırarak nitelikli, bilinçli, doğaya saygılı ve katma değeri yüksek bir üretimin gelişmesini sağlamayı ve bu ürünleri ulusal veya uluslararası düzeyde pazarlamayı hedefliyoruz. Küçük ölçekli üreticilerin rekabet gücünü artırarak tarım ve hayvancılıkta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir hale gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” sözlerini kaydetti.

“GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURUYORUZ”

Alsancak Mahallesi’ne dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu katılımcı bir anlayışla başladığını aktaran Başkan Soyer, Kültürpark için yeni hazırlanan koruma amaçlı imar planına değinerek “Alsancak Garı Meydan Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yolun yer altına alınması için uygulama projesi başlatıldı. İki ay içinde mühendislik projesi tamamlanacak. Yapım maliyetinin alüvyonlu taban nedeniyle yüksek olacağı tahmin ediliyor, bütçe imkanlarına göre proje değerlendirilecek. Önümüzdeki dönemde planladığımız çalışmalardan biri Yeni Alsancak Projesi. Liman arkası bölgesinin sanat ağırlıklı bir kalkınma ve cazibe merkezi olarak aktifleşmesi için bu bölgede ilk adım olarak TÜSİAD işbirliğinde girişimcilik merkezi kuruyoruz” ifadelerini kullandı.