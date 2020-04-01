Tunç Soyer’den İzmirlilere bağış ve destek çağrısı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin idari yapısını “kriz belediyeciliği” adı altında yeniden şekillendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgının en az hasarla atlatılması için seferberlik ilan etti. Bu doğrultuda üç önemli çağrı hazırlayan Tunç Soyer, İzmirlileri gönüllü olmaya çağırdı.

“GÖNÜLLÜ İŞ GÜCÜ LAZIM”

Toplanan yardımların paketlenmesi ve dağıtımının da ciddi bir organizasyon gerektirdiğini vurgulayan Soyer, bu konuda da İzmirli gönüllülere destek çağrısı yaptı.

Belediyenin farklı birimlerinden yüzlerce personelin, görevleri dışında olmasına rağmen canla başla bu kutsal görev için çalıştığını kaydeden Soyer, şöyle devam etti:

* Pek çok gıda ve temizlik ürünü geliyor.

* Bunların hızla paketlenip, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor.

* Bu konuda lojistik destek sağlıyoruz.

* Ancak paketleme ve dağıtım işlerinde görev alacak gönüllülere çok ihtiyacımız var.

* Başta personelimiz olmak üzere durumu uygun her İzmirliyi paketleme ve dağıtım işlerinde yardımcı olmaya çağırıyoruz. Destek istiyoruz.

“DESTEĞE DAVET EDİYORUM”

Başkan Tunç Soyer, ekonomik durumu iyi İzmirlilere de sosyal medya hesaplarından seslendi.

Bu zor günlerde, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların çok önemli olduğunu belirten Soyer, şöyle konuştu:

* Dayanışma ruhuyla her güçlüğü yenebiliriz.

* Bu salgın nedeniyle işsiz kalan, çalışamayan, ekonomik sıkıntıları büyüyen vatandaşlarımıza el birliğiyle ulaşmamız gerekiyor.

* Belediyemiz bağışçılarla muhtaç vatandaşlarımız arasında köprü oluyor.

* Hazırladığımız yardım paketlerinin sayısını artırmak için ekonomik gücü olan her hemşehrimi desteğe davet ediyorum.

* Gönülden desteklerini esirgemeyeceklerine eminim. İzmir'in bu dayanışmaya çok ihtiyacı var.

“EVDE KALIN, YANINIZDAYIZ”

Son olarak mecburiyeti olmayanların sokağa çıkmamasını isteyen Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

* Evlerinizde kalın.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçlarınızı gidermeye, taleplerinizi yerine getirmeye hazır.

* Tüm personelimizle, tüm araç gerecimizle, İzmir'in tüm sokaklarına, tüm evlerine hizmet götürme gücümüz var.

* Hiç endişe etmeyin. Siz evde kalın; biz size her türlü hizmeti üretmeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Tunç Soyer acil ve elzem olmayan hizmetleri geçici olarak askıya almış ve büyükşehirin tüm gücünü salgını yavaşlatmaya ve buna yönelik ihtiyaçların karşılanmasına yönlendirmişti.

İlaç, tıbbi araç-gereç ve sağlık malzemelerinin yanı sıra muhtaçların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için bağış kampanyası başlatan Tunç Soyer, son olarak sosyal güvencesiz 40 bin aileye belediye kasasından 400'er TL'lik yardım yapılacağını duyurmuştu.