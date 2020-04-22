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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çok önemli açıklamalar: 23 Nisan bir mucizedir!

Duayen gazeteci Uğur Dündar ve usta kalem Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Halkın Vicdanı programında, gündeme ilişkin yine önemli yorumlarda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarının tarihe geçeceğini kaydeden Dündar, "Biz biliyoruz ki Çanakkale'de İngilizlerin en büyük başarısı kaçmaktı. Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yıldönümü, yaşasın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Özdil, "20 yıldır konuşuyorlar kimse dinlemiyor ama Mustafa Kemal 82 yıldır konuşmuyor, herkes ona kulak veriyor. Meclis açısından sembolik değeri çok yüksek. AKP Genel Başkanı haricinde bütün partilerin genel başkanları orada olacak. Ben bir yurttaş olarak AKP Genel Başkanının orada olmasını isterim çünkü kendisi Cumhurbaşkanımız. Yarın Ankara'da TBMM çatısı altında olması gerekir. Yarın TBMM'de o törende bulunmasını ben yurttaş olarak kendisinden rica ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sevgim Begüm YAVUZ
20:27 -
Haberler Gündem

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

DÜNDAR: İNGİLİZLERİN EN BÜYÜK BAŞARISI KAÇMAKTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına ilişkin konuşan Uğur Dündar, 23 Nisan’ın coşkusuyla tarihe geçeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Herhalde tarihe bir ilk olarak geçecek.

* Hem insanların sokağa çıkamadığı hem de en büyük coşkunun sergileneceği bir bayram kutlaması olarak geçecek.

* İlk kez bugün yaklaşık 40 gün sonra arabama atlayıp İzmir’e gittim.

* Yolda giderken, Göztepe’den geçerken, ağlayacak gibi oldum.

* Denize bakan bütün apartmanların cephelerinde bayraklar vardı.

* Gelincik tarlası gibi gözüküyordu.

* Her pencereden bayrak sarkıtılmıştı. O kadar mutlu oldum ki.

* Bazıları 23 Nisan’ı biraz sırtlarını dönerek kutlayacaklar gibi geliyor.

* Onlara göre Atatürk İngiliz ajanıydı. Oysa biz biliyoruz ki Çanakkale’de İngilizlerin en büyük başarısı kaçmaktı.

* Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıldönümü, yaşasın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

ÖZDİL: TBMM GERÇEKTEN BİR MUCİZEDİR

Özdil ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, TBMM’nin bir mucize olduğunu söyledi.

Özdil, şöyle konuştu:

* 23 Nisan gerçekten bir mucizedir.

* O gün itibariyle Avrupa’da parlamenter demokrasi sadece Fransa’da ve İngiltere’de var.

* Avrupa’nın tamamında ya diktatörlükler var ya da cuntalar vardı.

* Mustafa Kemal vizyonuysa, halkın egemenliğiyle demokrasiyi tercih etmiş.

* Aslında bakarsanız, Mustafa Kemal’e yönelik saldırıların temelinde bu mucize vardır.

* Demokrasi kültürünün müslüman ülkelere sirayet etme tehlikesi emperyalist ülkeleri her zaman korkutmuştur.

* 100 yıldır da Mustafa Kemal ile mücadele etme sebepleri işte budur.

* 20 yıldır konuşuyorlar kimse dinlemiyor ama Mustafa Kemal 82 yıldır konuşmuyor, herkes ona kulak veriyor.

* Meclis açısından sembolik değeri çok yüksek.

* AKP Genel Başkanı haricinde bütün partilerin genel başkanları orada olacak.

* Ben bir yurttaş olarak AKP Genel Başkanının orada olmasını isterim çünkü kendisi Cumhurbaşkanımız.

* Yarın Ankara’da TBMM çatısı altında olması gerekir.

* Yarın TBMM’de o törende bulunmasını ben yurttaş olarak kendisinden rica ediyorum.

‘MUSTAFA KEMAL 23 NİSAN’I EN ZOR KOŞULLARDA BİLE KUTLAMIŞTIR’

Dumlupınar’a baraj yapılmasının tarihe büyük bir saygısızlık olacağını vurgulayan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Mustafa Kemal 23 Nisan’ı en zor koşullarda bile kutlamıştır.

* Dumlupınar’ın kaderine terk edilmesi ve unutulması istenmiş.

* Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Zaferi kazanılmasa ne sen Gökmen, ne Yılmaz Yılmaz ne de ben Uğur olabilirdim.

* Neye sahipsek, o zafere borçluyuz.

* O nedenle Dumlupınar Anıtı’nın 1992’ye kadar yapılmadığını altını çizerek söyledim.

* Oraya baraj yapılmasını, baraj inşa edilmesini tarihe yapılmış çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum bu hakikaten tarihi sular altında bırakma çabasıdır.

ÖZDİL: BARAJ DİYORLARSA BİZ O BARAJIN DUVARIYIZ

Okulların açılıp açılmayacağı konusuna ilişkin yorum yapan Özdil, şunları söyledi:

* Bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Baraj diyorlarsa biz o barajın duvarıyız.

* Okullar açılacak açılmayacak tartışmalarını izliyoruz.

* Dünyanın hiçbir yerinde salgınla ilgili belli olan hiçbir şey yok. Kontrol etmeyi başarmış bir ülke de yok. Dünyanın her yerinde böyle.

* Ben gerçekten sadece virüsle ilgili değil Türkiye’de zekayla ilgili de bir problem olduğunu düşünmeye başladım.

* İtalya’da her iki çocuktan birine virüs bulaşmış olabileceğini konuşuyorlar.

* Çocuklar çok şükür ki kolay atlatıyorlar ama taşıdıkları için bulaşmaya sebep oluyorlar.

* Bugün İtalyanlar bunu tartışıyorlar. Okulları açarsak aynı bulaşma aynı hızda yayılmaya devam edecek.

* Buna benzer bir tartışma İngiltere’de var, New York’ta var.

* Okulları kapatmakla harika bir karar verdik.

* Peki çocukların kaçında virüs var? Dünya feci bir salgın yaşıyor, kaç tane çocuğun corona virüsü taşıdığını bilmiyoruz.

DÜNDAR: TEST SAYISI 30 BİN İLE 40 BİN ARASINDA SIKIŞTI KALDI

Okulların açılıp açılmamasına yönelik tartışmalara ilişkin değerlendirme yapan Dündar, şunları söyledi:

* Bizde test sayısı 30 binle 40 bin arasında sıkıştı kaldı.

* Tespit edilen vaka sayısında mesela dün artış var.

* Siyaseten, siyasi kazanımlar uğruna iyimser tablolar yaratmak bu topluma büyük zarar verebilir.

* Bundan kaçınmak gerekir.

* Toplumun sağlığını koruma dönemindeyiz.

‘TOPLUMA GERİZEKALI MUAMELESİ YAPMAMAK GEREKİYOR’

Özdil, şöyle konuştu:

* Topluma gerizekalı muamelesi yapmamak gerekiyor.

* İspanya ölüyor, İngiltere’nin neredeyse başbakanı ölüyordu. Bize hangi turist gelecek?

* Bunlar diyorlar ki, biz sertifika vereceğiz otellere, mayısta sezonu açacağız.

* İnsanlara salak muamelesi yapmaktan vazgeçmek gerekiyor” diye konuştu.

ÖZDİL: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ NEDEN DIŞLANIYOR?

Türk Tabipleri Birliği’nin COVID-19 tanısı konulan sağlık personelleri ve hayatını kaybeden sağlıkçılarla ilgili açıklamasını yorumlayan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Konu sağlık, Türk Tabipler Birliği konunun dışında tutuluyor.

* Türk Tabipler Birliği neden dışlanıyor? Doğruları söylediği için.

* Şehirlerde pandemi kurulları oluşturdular, Valiler başkanlık yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz?

* Tabipler Birliği’nin salgınla mücadeleye dahil edilmediği dünyada bir ülke var o da burası.

‘SAĞLIK ORDUSU KOLAY YARATILMADI’

Dündar ise şöyle konuştu:

* Sağlık ordusu kolay yaratılmadı.

* Biz bu hekimlerimizi kolay kazanmadık.

* Onları gereken her türlü özen ve ekipmanla korumak bu ülkeyi yönetenlerin temel görevidir.

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Son güncelleme: 20:31 22.04.2020
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