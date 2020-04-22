Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çok önemli açıklamalar: 23 Nisan bir mucizedir!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

DÜNDAR: İNGİLİZLERİN EN BÜYÜK BAŞARISI KAÇMAKTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına ilişkin konuşan Uğur Dündar, 23 Nisan’ın coşkusuyla tarihe geçeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Herhalde tarihe bir ilk olarak geçecek.

* Hem insanların sokağa çıkamadığı hem de en büyük coşkunun sergileneceği bir bayram kutlaması olarak geçecek.

* İlk kez bugün yaklaşık 40 gün sonra arabama atlayıp İzmir’e gittim.

* Yolda giderken, Göztepe’den geçerken, ağlayacak gibi oldum.

* Denize bakan bütün apartmanların cephelerinde bayraklar vardı.

* Gelincik tarlası gibi gözüküyordu.

* Her pencereden bayrak sarkıtılmıştı. O kadar mutlu oldum ki.

* Bazıları 23 Nisan’ı biraz sırtlarını dönerek kutlayacaklar gibi geliyor.

* Onlara göre Atatürk İngiliz ajanıydı. Oysa biz biliyoruz ki Çanakkale’de İngilizlerin en büyük başarısı kaçmaktı.

* Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıldönümü, yaşasın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

ÖZDİL: TBMM GERÇEKTEN BİR MUCİZEDİR

Özdil ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, TBMM’nin bir mucize olduğunu söyledi.

Özdil, şöyle konuştu:

* 23 Nisan gerçekten bir mucizedir.

* O gün itibariyle Avrupa’da parlamenter demokrasi sadece Fransa’da ve İngiltere’de var.

* Avrupa’nın tamamında ya diktatörlükler var ya da cuntalar vardı.

* Mustafa Kemal vizyonuysa, halkın egemenliğiyle demokrasiyi tercih etmiş.

* Aslında bakarsanız, Mustafa Kemal’e yönelik saldırıların temelinde bu mucize vardır.

* Demokrasi kültürünün müslüman ülkelere sirayet etme tehlikesi emperyalist ülkeleri her zaman korkutmuştur.

* 100 yıldır da Mustafa Kemal ile mücadele etme sebepleri işte budur.

* 20 yıldır konuşuyorlar kimse dinlemiyor ama Mustafa Kemal 82 yıldır konuşmuyor, herkes ona kulak veriyor.

* Meclis açısından sembolik değeri çok yüksek.

* AKP Genel Başkanı haricinde bütün partilerin genel başkanları orada olacak.

* Ben bir yurttaş olarak AKP Genel Başkanının orada olmasını isterim çünkü kendisi Cumhurbaşkanımız.

* Yarın Ankara’da TBMM çatısı altında olması gerekir.

* Yarın TBMM’de o törende bulunmasını ben yurttaş olarak kendisinden rica ediyorum.

‘MUSTAFA KEMAL 23 NİSAN’I EN ZOR KOŞULLARDA BİLE KUTLAMIŞTIR’

Dumlupınar’a baraj yapılmasının tarihe büyük bir saygısızlık olacağını vurgulayan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Mustafa Kemal 23 Nisan’ı en zor koşullarda bile kutlamıştır.

* Dumlupınar’ın kaderine terk edilmesi ve unutulması istenmiş.

* Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Zaferi kazanılmasa ne sen Gökmen, ne Yılmaz Yılmaz ne de ben Uğur olabilirdim.

* Neye sahipsek, o zafere borçluyuz.

* O nedenle Dumlupınar Anıtı’nın 1992’ye kadar yapılmadığını altını çizerek söyledim.

* Oraya baraj yapılmasını, baraj inşa edilmesini tarihe yapılmış çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum bu hakikaten tarihi sular altında bırakma çabasıdır.

ÖZDİL: BARAJ DİYORLARSA BİZ O BARAJIN DUVARIYIZ

Okulların açılıp açılmayacağı konusuna ilişkin yorum yapan Özdil, şunları söyledi:

* Bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Baraj diyorlarsa biz o barajın duvarıyız.

* Okullar açılacak açılmayacak tartışmalarını izliyoruz.

* Dünyanın hiçbir yerinde salgınla ilgili belli olan hiçbir şey yok. Kontrol etmeyi başarmış bir ülke de yok. Dünyanın her yerinde böyle.

* Ben gerçekten sadece virüsle ilgili değil Türkiye’de zekayla ilgili de bir problem olduğunu düşünmeye başladım.

* İtalya’da her iki çocuktan birine virüs bulaşmış olabileceğini konuşuyorlar.

* Çocuklar çok şükür ki kolay atlatıyorlar ama taşıdıkları için bulaşmaya sebep oluyorlar.

* Bugün İtalyanlar bunu tartışıyorlar. Okulları açarsak aynı bulaşma aynı hızda yayılmaya devam edecek.

* Buna benzer bir tartışma İngiltere’de var, New York’ta var.

* Okulları kapatmakla harika bir karar verdik.

* Peki çocukların kaçında virüs var? Dünya feci bir salgın yaşıyor, kaç tane çocuğun corona virüsü taşıdığını bilmiyoruz.

DÜNDAR: TEST SAYISI 30 BİN İLE 40 BİN ARASINDA SIKIŞTI KALDI

Okulların açılıp açılmamasına yönelik tartışmalara ilişkin değerlendirme yapan Dündar, şunları söyledi:

* Bizde test sayısı 30 binle 40 bin arasında sıkıştı kaldı.

* Tespit edilen vaka sayısında mesela dün artış var.

* Siyaseten, siyasi kazanımlar uğruna iyimser tablolar yaratmak bu topluma büyük zarar verebilir.

* Bundan kaçınmak gerekir.

* Toplumun sağlığını koruma dönemindeyiz.

‘TOPLUMA GERİZEKALI MUAMELESİ YAPMAMAK GEREKİYOR’

Özdil, şöyle konuştu:

* Topluma gerizekalı muamelesi yapmamak gerekiyor.

* İspanya ölüyor, İngiltere’nin neredeyse başbakanı ölüyordu. Bize hangi turist gelecek?

* Bunlar diyorlar ki, biz sertifika vereceğiz otellere, mayısta sezonu açacağız.

* İnsanlara salak muamelesi yapmaktan vazgeçmek gerekiyor” diye konuştu.

ÖZDİL: TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ NEDEN DIŞLANIYOR?

Türk Tabipleri Birliği’nin COVID-19 tanısı konulan sağlık personelleri ve hayatını kaybeden sağlıkçılarla ilgili açıklamasını yorumlayan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

* Konu sağlık, Türk Tabipler Birliği konunun dışında tutuluyor.

* Türk Tabipler Birliği neden dışlanıyor? Doğruları söylediği için.

* Şehirlerde pandemi kurulları oluşturdular, Valiler başkanlık yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz?

* Tabipler Birliği’nin salgınla mücadeleye dahil edilmediği dünyada bir ülke var o da burası.

‘SAĞLIK ORDUSU KOLAY YARATILMADI’

Dündar ise şöyle konuştu:

* Sağlık ordusu kolay yaratılmadı.

* Biz bu hekimlerimizi kolay kazanmadık.

* Onları gereken her türlü özen ve ekipmanla korumak bu ülkeyi yönetenlerin temel görevidir.