Yine adrese teslim kadro ilanı! Bu kez dekanın kızına özel

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 28 Haziran'da sözleşmeli 2 diyetisyen alımı için ilan açtı.

Personel alımı ile ilgili duyuruda, “Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

İKİ KİŞİLİK KADROYA BİR KİŞİ ALINDI

Söz konusu personel alımı 28 Haziran tarihinde resmi gazete yayımlandıktan sonra onlarca kişi açılan diyetisyenlik kadrosuna başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruların Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı resmi sitesinden kadro alan kişileri açıkladı. Ancak iki kişilik kadroya sadece bir kişinin alındığı görüldü. Kadroya alınan kişinin ise Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Giray Topal'ın kızı Süheyla Betül Topal olduğu ortaya çıktı. Topal'ın KPSS'den 70 puan aldığı öğrenildi.

“DEKAN KIZI DİYE ÖZEL İLAN AÇILIYOR”

KPSS'den 78 puan alan ve isminin verilmesini istemeyen bir diyetisyen, şunları kaydetti:

* Haziran ayında Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün alım duyurusunu görünce bende başvurdum. Sonuçlara bakmak için bugün Dicle Üniversitesi’nin web sitesine baktım.

* Puanı bizden düşük olan birinin alındığını gördüm. Bu beni gerçekten şok etti. Üstelik kadroya alının kişi yeni mezun olmuş biri. Aranan 3 kritere de uymuyor.

* Ne yazık ki bir dayımız olmadığı için böylesi hukuksuzluklarla karşılaşıyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğim. Gerekli girişimlerde bulunacağım. Hem Rektörlük hem de Personel Daire Başkanlığı’na başvuru yapıp duruma itiraz edeceğim.

* Kurumların şeffaflıktan uzak duruş sergilemeleri hepimizi incitiyor ve adalet duygusunu zedeliyor. Rektörlüğün bu durumu düzeltmesi lazım.

* Hakkıyla girmişse zaten diyeceğimiz bir şey yok. Ancak sırf dekanın kızı diye özel kadro açılıyor ve işe alınıyorsa bu hepimize saygısızlıktır.

“ADAYLARIN ŞARTLARI TUTMADIĞINDAN TEK KİŞİ ALINMIŞ”

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Okur, konuyla ilgili açıklamasınd

* Eğer alımda bir sıkıntı varsa adayların bizi araması lazım eğer adaylar alınmamışsa kesinlikle şartları uymamıştır ondan dolayı alınmamışlardır. Adayların bir itirazı varsa bize başvurur.

* Ya da dilekçe yazar komisyonda bu itirazı değerlendirir eğer bir sıkıntı varsa düzeltilir. Adayların şartları tutmadığından dolayı tek bir kişi alınmış.

REKTÖRDEN “HAKSIZLIK YOK” AÇIKLAMASI

Sözleşmeli personel alımıyla ilgili Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talıp Gül de bir açıklama yaptı. “Hakkı yenen arkadaş dilekçe verirse inceleme başlatırız. Onun dışında bir haksızlık yok” diyen Rektör Gül, “Kadroya alınan kişinin yeni mezun olup olmadığını ise inceleteceğim. Size söz veriyorum, kadroda bir haksızlık varsa iptal ettireceğim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gül yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

* Hakkı yenen arkadaş dilekçe verirse inceleme başlatırız. Onun dışında bir haksızlık yok çünkü buna komisyon karar veriyor.

* Şartları yerine getirip de, şu an iki tane kadro açmışız oraya, bir tanesi şartları yerine getirmiş yerleşmiş oraya, ondan sonra bir kadro boş kalmış. Şahsa özel bir şey yok.

* Ama mağduriyet varsa dilekçe versinler biz inceleme başlatırız. Açtığımız kadrolara 10 bin 450 kişi başvurdu. Biz kurumun menfaatlerini gözeterek tecrübe şartı oluşturduk.

* 260 tane tecrübesiz elemanı, hemşireyi laborantı, fizyoterapisti alırsak dikkat çeker. Dolayısıyla biz bazı kadrolara bir kısmı tecrübeli olsun diye koyduk.

* Mesela 120 tane hemşire aldık kadro verdik, bunların 40 tanesine tecrübe şartı koyduk. Tecrübesiz bir hemşire alırsanız yapamazsınız ki, tecrübe şartı koysanız bazı kadrolara müracaat bile olmaz.

* Kadroya alınan kişinin yeni mezun olup olmadığını inceleteceğim O konuda bir inceletme başlatacağım. Size söz veriyorum, kadroda bir haksızlık varsa iptal ettireceğim, merak etmeyin”