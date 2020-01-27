2. el otomobil satışları neredeyse yüzde 50 artacak!

2019 yılında yüzde 10 büyüme sağlayan Otomerkezi, Türkiye’de 13 farklı hizmet noktasına sahip bir kurumsal oto alım satım firması. Firma Genel Müdürü Muhammed Ali Karakaş, kademeli olarak düşen faizlerin etkisiyle birlikte sıfır kilometre araç parkında yaşanan stok sıkıntısının araç satın almak isteyen vatandaşları ikinci el pazarına yönelttiğine dikkat çekti. Karakaş “Geçtiğimiz yıl her sıfır otomobile karşılık 15 adet ikinci el araç satıldı. Öte yandan sıfır araç satışlarında yüzde 22,85 oranında daralma yaşanırken, 2019 yılında ikinci el araç pazarı agresif bir şekilde yüzde 10 büyüdü.” dedi ve “Yaptığımız araştırmalara göre ikinci el araç pazarındaki büyüme hızı, sıfır kilometre araç pazarına göre 5 kat daha fazla. Geçtiğimiz yıl toplam 479.060 adet sıfır kilometre araç satılırken, ikinci el online araç pazarında 1.750.000 adetten fazla satış gerçekleşti ki bu hacim de 4 kat daha büyük. 2020 yılında da ikinci el pazarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10-15 oranında büyüyerek 2 milyon 250 bin adete ulaşacağını öngörüyoruz. Otomerkezi olarak hedefimiz ise 2020’de 3 bin adet araç satışı gerçekleştirmek” diye ekledi.

SATILAN 2. EL ARAÇLARIN SADECE %5’İ KURUMSAL FİRMALARDAN…

İkinci el araç pazarındaki alışkanlıkların değişmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, “2018'de getirilen yönetmelikle birlikte, kurumsal bir yapıyla ikinci el araç alım-satımı yapmak zorunlu hale geldi. Fakat maalesef hali hazırda satılan her 100 araçtan sadece 5’i kurumsal anlayışla satılıyor. Sürdürülebilirlik için, ikinci el araç ticareti yapanların, komisyonculuktan öteye geçmeyen alışkanlıkları bir kenara bırakıp, belirli kalite standartlarını karşılayarak müşteri memnuniyetine odaklanan kurumsal bir yapıyı benimsemesi en önemli husus. Müşterilerin fazlasıyla artan beklenti ve ihtiyaçlarını geleneksel galericilik anlayışıyla karşılamak artık çok zor. Pazarın çok hızlı bir şekilde büyümesi, yaygınlaşması ile yasaların getirdiği zorunluluklar ve acil kurumsallaşma ihtiyacı sebebiyle 2025 yılına kadar pazarın yüzde 25’inin kurumsal markalar tarafından yönetileceğini öngörüyoruz. Pazarı domine eden yeniliklerimiz ve hizmet anlayışımızla 3 binden fazla sektör temsilcisinin kurumsallaşma dönüşümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.