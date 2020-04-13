42 bin adet siperlikli maske ürettiler!

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (COVID-19) salgınının ardından toplum sağlığını korumak adına mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üreten şirket, söz konusu koruyucu ekipmanları ülke genelinde 81 ildeki 200 devlet hastanesi ve sağlık kurumuna teslim etti.

31 MART’TA ÜRETİME BAŞLADILAR!

Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Tüm dünyanın yaşadığı bu süreçte hiç şüphesiz ki bizim gibi şirketlerin üstlenmesi gereken farklı sorumluluklar da var. Sorumluluklarımızdan yola çıkarak; bilgi, tecrübe ve teknik kabiliyetlerimizi toplum sağlığını korumak adına harekete geçirdik. Salgın ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personelimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve 31 Mart tarihinde onların sağlığı için kritik öneme sahip olan yüz siperliğinin üretimine geçtik ve şimdiye kadar 42 bin adet siperlik ürettik!” dedi.

TOFAŞ VE TOYOTA’DAN DESTEK VAR

Siperlik maske üretimi konusunda aldıkları talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Bülent Yazıcı, “Gönüllü çalışanlarımızla kalıp tasarım ve imalatını grup şirketimiz olan Sensei Kalıp bünyesinde günde 24 saat aralıksız çalışarak toplam 4,5 gün gibi rekor bir sürede tamamladık ve hemen ardından da maske için seri üretime geçtik. Tasarımlarını bizimle paylaşan Tofaş Ar-Ge ekibinden ve üretim sürecinde Toyota yönetiminden büyük destek aldık.” dedi.