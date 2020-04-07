Corona’nın otomotiv bayilerine sıçramasıyla önlemler artırıldı

Ellerinden geldiğince bu zor süreci yönetmeye çalışan bayilerin son 2 günde ne gibi önlemler aldığını kısaca özetlemek gerekirse;

– Öncelikli olarak satış sonrasında yürüyen işler nedeniyle bayilerin tamamen kapanması gündemde yok. Çözüm olarak bir çok bayi çalışanları ikiye bölmüş (bir hafta bir grup, diğer hafta bir grup) ve randevulu sisteme geçmişti. Şimdi bir çoğu yarım gün uygulamasını başlatıyor.

– Satış tarafında ise zaten pek müşteri kalmadığı için yine bir çoğu randevulu sistemle çalışıp nöbetçi bırakıyor, bazıları ise sadece araç teslimatları için birini yönlendiriyordu. Şimdi satış faaliyetleri de yarım gün olarak servise paralel yürüyecek.

– Bir çok bayi en başından beri yarı kadroyla ve özellikle servislerde faaliyete devam ederken, şimdi yarım gün uygulamasıyla çalışan sayısı yine yarı yarıya düşecek. Bayilerin öğleden sonra kapanacağı günün geri kalanında ise acil durumlar için 1-2 nöbetçi bırakılacak.

En başından beri sosyal mesafe ve hijyen konusunda önlem alan bayiler, yaşanan üzücü gelişmeler sonrasında önlemlerin daha artırdı. Ne servis ne satış bölümlerine sağlık durumu kontrol edilmeden, maskesiz ve eldivensiz kimse giremiyor, ateş ölçülüyor ve en önemlisi sosyal mesafe sınırları artırılmış durumda.

İLGİLİ HABER Corona otomotiv bayilerine sıçradı!

Diğer taraftan Türkiye'de 70 binden fazla kişinin çalıştığı 1000'in üzerinde yetkili satıcının çatı örgütü olan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin de (OYDER) son gelişmeler üzerine tüm üyelerine neler yaptıklarına, ne gibi önlemler aldıklarına ilişkin bir bilgilendirme yazısı gönderecek.