Volkswagen, 2020 Paris Otomobil Fuarı’na katılmayacak!

Son bir kaç yıl içerisinde geleneksel otomobil fuarlarına markaların katılmama kararları, şovlarda ve sergilenen yeni modellerden daha çok damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde de daha yakın bir tarihte gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’na Lamborghini markası katılmayacağını duyurmuştu. Markaların bu tarz organizasyonlardan vazgeçmesi, alıştığımız fuarların sonunu getirecek gibi duruyor.

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Dev grubun Paris Otomobil Fuarı’na katılmayacağı haberi, Fransız medyasından geldi. AutoActu’ya açıklama yapan markanın satış ve pazarlama biriminden yönetim kurulu üyesi Jurgen Stackmann, “Muhtemelen katılmayacağız, bu yıl bu organizasyonla alakalı bir çalışmamız yok.” açıklamasında bulundu.

Aynı yayın şirketi, Volkswagen’in 2018 yılındaki fuara da bu tarz organizasyonların yarattığı baskıdan kaçtığı için katılmayacağını ve markanın uluslararası fuarları sürekli olarak sorguladığını ve katılımın ne kadar önemli olduğunu tartıştığını belirtmişti. 2018 yılındaki Paris Otomobil Fuarı’na Volkswagen’in haricinde, “Bentley, Mini, Opel, Volvo, Alfa Romeo, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Ford ve Jeep” markaları katılmamıştı.

Paris Otomobil Fuarı, Avrupa’nın en önemli fuarlarından biri olarak Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. Almanya’da gerçekleşen fuarda Alman üreticiler şovun en önünde yer alırken, Paris’te gerçekleşen organizasyonda da Fransız üreticiler en yeni modellerini sergiliyorlar. Bu yıl Paris Otomobil Fuarı 1-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.