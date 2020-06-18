AHEF’ten ‘damar yolu kararı’na tepki: Onay alacak mıyız, almayacak mıyız?

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Bilişim Komisyonu Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı’nın “Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge” konulu genelgesi ile ilgili açıklama yaptı.

Dr. Eryazğan, “Enjeksiyon uygulamaları büyük cerrahi işlem olmadığı için, hastaların sözel olarak bilgilendirilmesinin yeterli olduğu, yazılı onam alınmasının zorunlu olmadığı belirtiliyordu. Ancak Bakanlık son yargı kararları nedeniyle son görüşünü değiştirmek zorunda kaldı” dedi ve şunları ekledi:

“Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Bakanlık görüşüne esas teşkil etmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu 18.03.2020 tarihli yazıda; yargı kararlarında yapılan tıbbî uygulamanın sonuçları ve olası komplikasyonları hakkında hastanın rızasının alındığının ispatlanamaması ve Bakanlıkça dosyaya belge sunulamaması sebebiyle manevi tazminat taleplerinin kısmen kabul edilmeye başlandığı belirtiliyor. Bu nedenle; yargı kararları esas alınarak- enjeksiyon ve damar yolu açma gibi küçük tıbbi ameliyeler de dahil- bütün tıbbî işlemler için ilgililerin bilgilendirilmiş yazılı onamlarının alınmasının ispat bakımından uygun olacağı belirtiliyor.”

ACİL SERVİSLERDE NE OLACAK?

Aile Hekimi Dr. Hacı Yusuf Eryazğan; “Söz konusu yazıdan, acil servislerde dahi hastalara serum takmadan iğne yapmadan 1 sayfalık ayrıntılı bir yazı okutulup, sonrasında hastanın imzasının alınması gerektiği anlaşılıyor. Bu durumun en kısa sürede Bakanlık tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu konuda daha açık ve net bir yazı bekliyoruz” diyor.