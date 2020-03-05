Aile hekimlerinden bakanlığa itiraz: Büyük tehlike yaratır

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama için “yeni koronavirüs şikayetiyle hastaların değil Aile Sağlık Merkezlerine gelmeleri herhangi bir hastaneye dahi gitmemeli, acil olarak bu salgın hastalık için tam teşekküllü hale getirilen belli başlı hastanelere gitmeleri gerekir. Biz Aile Sağlık Merkezlerinde çok yaşlı hastalardan bebeklere, hamilelere kadar hasta bakıyoruz. Tek bir yeni koronavirüslünün ASM'ye gelmesi bu hastalarımızı da çok büyük tehlikeye atacaktır” diyerek karara itiraz etti.

Yeni Koronavirüs'ten korunma aşamasından, tespitine ve sonrasında sağlanacak tedaviye kadar Aile Sağlık Merkezleri'ne Sağlık Bakanlığı tarafında hiçbir destekte bulunulmayarak bu ihtiyaçları ASM'lerin kendilerinin karşılaması gerektiğinin belirtilmesi de Aile Hekimlerinin tepkisine yol açan bir diğer konu.

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2 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın aracılığı ile kamuoyuna covid-19 (yeni koronavirus) ile ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıkladı.

Bakan açıklamasında; “Bugün bununla ilgili bir kararı yayımlayacağız. Son 14 günü, özellikle bu 5 ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların, Aile Hekimlerine veya sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde süreci 14 güne tamamlamak üzere izinli saymayı bugün kararlaştırdık” dedi. Diğer bir deyişle bu kişilere rapor verileceğini söyledi.

Bakan Koca açıklamasında; “Bu yazı, bugün Aile Hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına gitmiş olacak” dedi ve yazı ASM'lere ulaştı.

AHEF'e bağlı dernekler ve Aile Hekimleri ise açıklamayı son derece talihsiz bulduklarını belirterek, “Pasaportla rapor alınması için Aile Hekimlerinin adres gösterilmesinin bir yanlış anlaşılma olduğunu ümit ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada; “Aile Sağlığı Merkezleri rapor merkezi olmadığı gibi pasaport istirahat kararı verebileceğimiz bir kriter değildir. Bebek, çocuk, gebe izlemleri yapan kronik hastalığı olan yaşlılar gibi riskli nüfusun sık geldiği merkezler olan Aile Sağlığı Merkezleri’ne yapılan bu yönlendirmenin önlem olarak tekrar düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hiç bir araştırma kiti ve önlem kiti bulunmaksızın hem hasta hem sağlık personeli ile olası vakaları karşılaştırmak hastalığı önlemekten ziyade yayılmasına neden olma riski taşımaktadır. Riskli bölgelerden ülkemize giriş yapan kişilere, pasaport kontrol ve rapor noktası olarak sağlık kurumlarının gösterilmesi olası riskleri artıracak ve virüsün sağlıklı bireylere bulaşma sıklığında artışa neden olacaktır.”

“Sağlık Bakanlığı tarafından acilen yeni bir kamuoyu bilgilendirmesi yapılarak, pasaportla sağlık kurumlarına başvuru ifadesi düzeltilmeli, yerine ‘kişilerin yurt dışından dönüşlerinde kurumlarına pasaportlarının bir örneği ve dilekçe ile başvurmaları halinde idari izinli sayılacakları' yönünde bir bilgilendirme yapılması hayati öneme sahiptir.”

“Alınması gereken tedbirlerin ve başvuru merkezlerinin öncelikli yeri; olası vaka tespiti için numune alımlarının yapılabildiği, alınan örneklerin hızlı şekilde transferini gerçekleştirebilecek 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları olmalıdır” denildi.