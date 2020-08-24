Aile hekimlerinden duyuru: Kronik hastalık raporunu biz vermiyoruz

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan’dan önemli duyuru. Son zamanlarda Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanların kronik hastalık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine yapılan başvuruların arttığını belirten Dr. Eryazğan, konu ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

“Son günlerde Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurular artmıştır. Oysaki Sağlık Bakanlığının 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda görevi yoktur” bilgisini veren Dr. Eryazğan açıklamasına şöyle devam etti:

RAPOR NEREDEN ALINIYOR?

“Kişilerin riskli aile sağlığı merkezlerine boşuna gelmesini sağlık durumlarını tehlikeye atmalarını istemiyoruz. Ayrıca bu konularda tek yetkili, ilk raporu düzenleyen uzman hekim ya da sağlık kuruludur. Aile hekiminin buna müdahale durumu yoktur. E-nabız bireylerin kendi sağlık parametrelerini içinde barındıran kişiye özel bir uygulamadır. E-devlet şifreleri ile bilgisayar ve telefon üzerinden kullanılabilmektedir.

İdari izin için e-Nabız’da raporunuz görünmüyorsa;

1-Sağlık raporlarınızı www. yazilimdestek.saglik.gov.tr adresinden talep oluşturabilir,

2-Elindeki belgeleri ilaç kullanım raporunu enabiz@saglik.gov.tr adresine mail atabilir,

3- 0312 248 51 51 bu telefon numarasını arayıp bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.