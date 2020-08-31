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Bebek sezaryenle doğdu, corona hastası anne kurtarılamadı

8 aylık hamile iken corona virüsüne yakalanan 26 yaşındaki Merve Kedici'nin bebeği, yaklaşık 20 gün önce sezaryenle dünyaya geldi. Ancak tedavi gören Merve Kedici, adını bile koyamadığı bebeğini göremeden yaşamını yitirdi.

17:28 -
Haberler Sağlık
Bebek sezaryenle doğdu, corona hastası anne kurtarılamadı

Afyonkarahisar’da yaşayan Merve Kedici’ye 20 gün önce corona virüsü teşhisi konuldu. 8 aylık hamile olan Kedici’nin corona virüsü tedavisi görebilmesi ve bebeğin zarar görmemesi için sezaryenle doğum gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında corona virüsü tedavisine başlanan Merve Kedici, bu sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti.

3 yaşında bir kız çocuğu daha olan Merve Kedici’nin adını dahi koyamadığı erkek bebeği, erken doğduğu için kuvözdeki tedavi gördü.

FOTO: DHA

Kedici’nin cenazesi bugün öğle saatlerinde Afyon merkezdeki Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

Afyonkarahisar anne Bebek Corona hamile
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