Bebek sezaryenle doğdu, corona hastası anne kurtarılamadı

Afyonkarahisar’da yaşayan Merve Kedici’ye 20 gün önce corona virüsü teşhisi konuldu. 8 aylık hamile olan Kedici’nin corona virüsü tedavisi görebilmesi ve bebeğin zarar görmemesi için sezaryenle doğum gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında corona virüsü tedavisine başlanan Merve Kedici, bu sabaha karşı yaşam savaşını kaybetti.

3 yaşında bir kız çocuğu daha olan Merve Kedici’nin adını dahi koyamadığı erkek bebeği, erken doğduğu için kuvözdeki tedavi gördü.

Kedici’nin cenazesi bugün öğle saatlerinde Afyon merkezdeki Kocatepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)