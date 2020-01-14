Beylikdüzü’nde 2 çocuk hayatını kaybetti: H1N1 şüphesi

Eser AKGÜL Fatma VURGUN

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği söylenirken, Sağlık Bakanlığı konu ile ilgili inceleme başlattı. Grip konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, ailelere ve okul yönetimine çocukların takibi konusunda önemli görevler düştüğüne vurgu yapıyor.

HASTANELERDE YOĞUNLUK VAR

Hayatını kaybeden iki kız çocuğunun da hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde geldiğini ifade eden hastane yönetimi, son zamanlarda hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk olduğunu ifade etti. Hayatını kaybeden çocukların getirildiği hastanede görev yapan yoğun bakım sorumlusu Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, gelen iki vakayla kendinin ilgilendiğini söyleyerek, “Aslında sadece bizim hastanemizde değil son zamanlarda başka hastanelerde de bu tür vak’alar ile karşılaşıyoruz. Tam olarak nedenini bilmemekle beraber bu dönemde gözüken gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler Sağlık Bakanlığını tarafından başlatıldı” şeklinde konuştu. (İHA)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise sozcu.com.tr‘ye konu ile ilgili önemli uyarılar sıraladı:

‘DOMUZ GRİBİ’ DEĞİL ‘MEVSİMSEL GRİP’

Artık domuz gribi tabirini kullanmak doğru değil. Türkiye’de görülen A ve B grubu virüsler var. A grubu da H1N1 ve H3N2 olarak ayrılıyor. H3N2 Türkiye’de çok fazla görülmedi ama H1N1 için artık mevsimsel grip diyebiliriz.

“GRİP ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIKTIR!”

Vatandaşlarımızın şunu anlaması gerekiyor: Grip öldürücü, ağır bir hastalıktır. Özellikle 4 yaş altı çocukları, genç yetişkinleri ve hamileleri etkiliyor. Bu nedenle 2 çocuğun grip nedeniyle hayatını kaybetmesi çok şaşırtıcı bir durum değil.

Ne yazık ki aşı karşıtı gruplar saptırıyor ama aşılanma çok önemli. Biz ‘herkes aşı yaptırsın’ demiyoruz ama risk grupları mutlaka aşılanmalı. Grip aşısını istedikleri zaman yaptırabilirler. Bugün yaptırdıkları aşı onları 6 ay koruyacaktır.

Şu an gribin pik yaptığı bir süreçteyiz. Geçen hafta artış başladı ve geçtiğimiz yıllara bakarsak mayıs ortalarına kadar yavaş yavaş azalmasını bekliyoruz.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Ayrıca vatandaşlar gribin ne olduğunu bilmeliler. Nezle ile karıştırıyorlar çoğu kez. Ateş, şiddetli baş ağrısı, vücut ağrıları, kusma, bulantı, solunum yetmezliği gibi belirtiler varsa mutlaka en kısa sürede sağlık kuruluşlarına gitsinler. Doğru tedavi hem ölümleri engelleyecek hem de iyileşme süresini kısaltacaktır.