Kolestrolünüzü ilaçsız düşürün!

Corona virüsü korku ve endişe yaratmaya devam ederken, bazı sağlık sorunlarını da tetikledi. Bu süreçte sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi nedenler LDL (kötü kolesterol) düzeyini yükseltti. Ender Saraç'a ‘Damar sağlığımızı korumak için kötü kolesterol seviyelerini nasıl aşağı çekebiliriz?' diye sordum… İşte yanıtı….

AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Kolesterol aslında hormonların üretilmesi ve sağlığımız için gerekli bir hammaddedir. Sağlıklı ve doğru beslenme kolesterolü ancak bir miktar düşürebilir. Çünkü kolesterolün önemli bir kısmı aslında vücudumuz tarafından üretilir. Eğer kolesterolünüz aşırı yüksek değilse, iyi huylu kolesterolünüz yeterliyse, sigara içmiyor, fazla alkol tüketmiyorsanız, yeterince hareket ediyorsanız, yoğun stres altında değilseniz doğal yollarla kolesterolünüzü düşürebilirsiniz…

BEYAZ UN, BEYAZ ŞEKER,TATLI VE ALKOLDEN KAÇININ

Beyaz un, beyaz şeker, fazla tatlı, hamur işleri, mısır şurubu ve düzenli alkol tüketiminden kaçının. Kırmızı eti de ölçülü tüketin. Normal miktarda, aşırı yağlı olmayan et ve hayvansal protein tüketimi sanıldığı kadar yüksek kolesterole yol açmayacaktır.

BU BESİNLERİ TÜKETİN

Avokado, üzüm çekirdeği, çay, yağlı tohumlar, kuruyemişler, balık, tam tahıllılar, turunçgiller, kekik suyu (damıtma yoluyla elde edilir, tadı biraz keskindir), alıç çayı, kuşburnu, keten tohumu, Chia tohumu, çörek otu, soya fasulyesi, zeytin ve zeytinyağı kötü kolesterol seviyelerini düşürür.

BİR GÜNLÜK ÖRNEK MENÜ İLE SAĞLIKLI YAŞAMA ADIM ATIN

BİR GÜNLÜK MENÜ

SABAH

– 1 dilim tam çavdar ekmeği..

– 2 yemek kaşığı çökelek peyniri (Kaşar loru ya da lor peyniri değil..)

– 2 haşlanmış yumurtanın beyazı…

– Kocaman bir tabak roka, sivri biber, maydanoz, dere otu, kuzu kulağı, marul, sivri biber üzerine bolca limon sıkılacak…

– 2 tatlı kaşığı kuşburnu marmelatı…

– 7-8 adet zeytin…

– 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı…

Yanında kolesterol düşürmeye yardımcı çay (Çay için malzemeler: Bir bardak kaynar suya 3-4 adet iyi yıkanmış zeytin yaprağı, 3-4 parmak ucu büyüklüğünde mandalina ya da portakal ya da greyfurt kabuğu, 2 parmak ucu taze zencefil, 2 çay kaşığı yeşil çay. Yapılışı: Hepsi kaynar suda üstü kapatılarak 4-5 dakika demlenir kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği ile içilir.)

ARA ÖĞÜNDE 3-4 CEVİZ YİYİN

Öğle yemeği

Bir orta boy ızgara balık (somon, sardalya, lüfer)

Zencefilli soğanlı sarımsaklı ıspanak sote+3 yemek kaşığı siyez bulguru

Saat 15.30-16.00

3-4 ceviz, yarım greyfurt bazen de portakal ya da mandalina, kabuklarıyla yıkanmış elma

ASİTLİ İÇECEK TÜKETMEYİN!

Akşam: 4 kaşık kabuklu pirinç ya da bir dilim tam çavdar ekmeği, 1 kase yeşil mercimek, az miktarda lahana turşusu, bir porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

Gece: Az yağlı süte bir fincan yulaf ezmesi

DİKKAT!: Gün boyunca ılık su için, asitli içecek tüketmeyin.