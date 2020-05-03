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Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tütek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

12:17 -
Haberler Sağlık
Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

78 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsü nedeniyle yaşama veda etti. Prof. Dr. Dilmener, maddi imkanı olmayan hastaları ücretsiz tedavi ettiği için ‘Yoksul doktoru’ olarak anılıyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen öğretim üyelerinden olan ve 16 yıl önce yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma açılan Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi göre Prof. Dr. Dilmener’in vefatını, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, şöyle duyurdu:“Bir değerli hocamızı daha korona virüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum”

Corona istanbul İstanbul Üniversitesi korona sosyal medya
Son güncelleme: 12:20 03.05.2020
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