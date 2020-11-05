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Prof. Dr. Mustafa Çalış: Önümüzdeki günlerde gönüllüleri 10’ar 10’ar alacağız

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının önümüzdeki günlerde gönüllülerden oluşan 10'ar kişilik gruplara uygulanacağını açıkladı.

Güncellenme: 17:40, 05/11/2020
Haberler Sağlık
Prof. Dr. Mustafa Çalış: Önümüzdeki günlerde gönüllüleri 10’ar 10’ar alacağız

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, corona virüsü aşısı ile ilgili bilgiler verdi.

BUGÜN İLK GÖNÜLLÜYE UYGULANDI

Çalış, aşı çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

“Periklinik çalışmalarını tamamladığımız aday aşımızı bugün ilk gönüllümüze uyguladık. Böylece aşı çalışmamızda Faz 1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz 1 çalışması yaklaşık iki ay gibi bir zaman sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Covid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLAM 44 GÖNÜLLÜYE UYGULANACAK

Rektör Çalış, ayrıca İKUM'un geliştirilen diğer Covid-19 aşılarını Faz 1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce covid-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz 1 çalışmasının 05 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. ERUCOV-VAC inaktif aday aşının Faz 1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde Ocak 2021 tarihinde Faz 2 çalışmalarına geçilecek. (İHA)

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