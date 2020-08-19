Tabip Odası başkanlarından çarpıcı uyarı: Daha kötü günler bekliyor

SÖZCÜ'ye konuşan Tabip Odası başkanları, hükümetin erkenden aceleci, kontrolsüz olarak açılma süreci başlatmasının COVID-19 salgınını kontrol edilemez bir noktaya götürdüğünü öne sürdü. Başkanlar, pandemi ile mücadelenin vatandaşların bireysel sorumluluğuna bırakıldığını söyledi.

Tabip Odası başkanları, birçok ilde yoğun bakım yatakları ile pandemi hastalarına hizmet veren servislerin tamamen dolduğu, COVID-19 hastalarının diğer hastalarla birlikte acil servislerde yatak sırası beklediğini dile getirdiler. Yoğun bakıma yeni hasta alınması için birinin ölmesi veya iyileşmesinin beklendiği, bu ortamda hizmet veren sağlık çalışanlarının ise ruhen ve bedenen çöktüklerini ifade ettiler.

ANKARA'DA KONTROL ELDEN KAÇTI

Ankara'da Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Ali Karakoç, başkentte çok iç açıcı bir durum yaşanmadığını söyledi. Karakoç, “Ankara son iki ay, Temmuz ve Ağustos aylarında en yoğun hastalık yaşanan illerden biri oldu. Ankara'da kontrol elden kaçtı. Kamudaki pandemi hastanelerinin tüm servis ve yoğun bakımları doldu. Hastalar eve gönderiliyor. Yer boşalması için ya biri tedavi olup çıkacak veya hayatını kaybedecek.

Yarı pandemi haline dönüştürülen hastanelerde buna yaklaşmış durumda ve her gün yeni servisler açılıyor. Çok iç açıcı bir durum yok” diyerek, sağlık politikalarını eleştirdi.

DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

Hastanelerde sadece pandemi hastalarının değil, diğer hastaların da büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen Karakoç, şunları söyledi: “Salgın bilimiyle hareket edilmediği sürece dünyanın en büyük sağlık sistemi bile bunun altından kalkamaz. Böyle giderse daha kötü günlerimiz olacak. O zaman sağlık alt yapımız tamamen çökebilir.

Bu tablonun yanında yataklı tedavi kurumlarında şeker, hipertansiyon, KOAH, kanser acil hastaları sağlık hakkına erişemiyor. Bu hastalar artık karma hastanelere başvuramıyorlar. Gittiklerinde de zor sıra alıyor, normal sağlık hakkına kavuşamıyor.”

ACİLLERDE SIRA BEKLEYEN 15-20 HASTA VAR

İlde pandemi vakalarına bakan hastanelerin tümünün dolduğunu söyleyen Adana Tabip Odası başkanı Selahattin Menteş, Acil servislerde yatak sırası bekleyen hastaların beklediğini dile getirdi.

Menteş, “Adana civarında pandemiye bakan hastanelerin tümü dolu. Acil servislerde acil hastalar ile COVID 19 hastaları birbirine girmiş vaziyette. Testler böyle bir ortamda yapılıyor. Testi pozitif çıkanlar eğer yatırılması gerekiyorsa, solunum sıkıntısı varsa öncelikle servislere yatırılıyor.

Her gün acillerde bir gün önceden gelen 15-20 kişi bekliyor. Servislerde yer açılırsa o hastalar, açılan yere yönlendiriliyor” diyerek pandemi hastaları için ödeme yapılmadığı için sadece özel hastanelerin yoğun bakım yataklarının boş olduğunu söyledi.

HASTALAR CEP TELEFONU İLE İZLENİYOR

Ağustos'ta bunların yaşanması halinde grip mevsiminde çok daha karanlık günleri beklediğini söyleyen Menteş, “Önümüzdeki aylarda bulaş artacak, eğer böyle gider ise çok daha karanlık günler bekliyor. Pandemiyle ilgili ayrılmış hastaneler oluşturulmalı. Sadece orada test yapılmalı, şüpheliler test için acillere sokulmamalı. Pozitif olanların katı izaolasyonu sağlanmalı.

Hastalar evde cep telefonla takip ediliyor. Evde olup olmadığını bile bilinmiyor” diyerek bu hastaların COVID-19'u onlarca kişiye bulaştırdığına dikkat çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇÖKTÜ, ENFEKTE ÇALŞAN SAYISI 430

Kurban bayramının etkilerinin yaşandığını söyleyen Diyarbakır Tabip Odası başkanı Elif Turan da Diyarbakır'da hastanelerde 600 civarında COVID-19 hastasının yatarak tedavi gördüğünü kaydetti.

Turan, “Hastaneler, yoğun bakımlar dolu, tam kapasite ile hizmet veriyor. Taburcu olanların yerine yeni geliyor. Vakalar artınca Eğitim Araştırma Hastanesi de COVID 19 hastalarına ayrılmış durumda.

Bu tablo sağlık çalışanlarına da yansıyor. 6 Ağustosta 346 sağlık çalışanımızın enfekte olduğunu duyurduk. Aradan geçen 12 günde 84 sağlık çalışanı daha enfekte oldu. Sağlık çalışanları bedenen ve ruhen yorgun düşmüşler” diyerek bir çok sağlık çalışanının ailelerine virüs bulaştırmamak için evlerine gitmediğini söyledi.

MASKE ÜCRETSİZ OLMALI

Bölgedeki ekonomik sıkıntıları hatırlatan Turan, maskelerin ücretsiz dağıtılmasını istedi. Turan, “Pandemiyle mücadele sadece yoğun bakım açıp, tedavisini yapmak değildir. Önemli olan pandeminin yayılmasını önlemektir.

Hastalar hastanelerde testi pozitif çıkınca toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderiliyor. Bölgede maskeye ulaşamayan çok sayıda insanımız var. Diyarbakır'da bir maskeyle günlerini geçirenler var. Maskelerin ücretsiz verilmesi gerekiyor” dedi.

NORMALLEŞME BÖLGELERE GÖRE BELİRLENMELİYDİ

Gaziantep Tabip Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı; “Mayıs ayı sonunda batı bölgelerinde vakalarda azalma olurken, doğuda vaka artışları tespit ettik. Normalleşme süreci illere ve bölgelere göre belirlenmeliydi. Geldiğimiz noktada, sahadan gelen bilgilere göre COVID 19 yoğun bakımları, servisler tamamen doldu. Sağlık çalışanları yoruldu. Enfekte olan çalışanların sayısı arttı”

DURUMU AĞIR OLMAYAN EVLERE GÖNDERİLİYOR

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla da Şanlıurfa’da COVID-19'a ayrılan yoğun bakım yataklarının tamamının dolu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “Bir hasta çıkınca yer açılıyor. Bazen hastalar acilde yoğun bakım yeri için bekletiliyor çünkü hem Urfa'da hem çevre illerde yer olmuyor.

Acile başvuran hastalardan durumu ağır olmayanlar eve gönderiliyor. Artış aynı hızda devam ederse grip sezonunun başlaması, mevsimlik tarım işçilerinin dönmesi ile birlikte Urfa'da ciddi sıkıntılar olacaktır”

BATI DA ALARM VERİYOR

Pandemi etkilerinin nispeten daha az hissedildiği batı bölgelerinde de önlem alınmaması halinde sıkıntılar yaşanacağını söyleyen İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Elimizde net sayı olmamasına karşın İzmir şimdilik kritik bir seviyede değil. Vaka artışlarına rağmen yoğun bakımlarda kritik bir doluluk yok. Önümüz sonbahar, gripal enfeksiyonlarda artış bekleniyor. Kritik bir doluluktan söz edilemezse de bu vakaların giderek artış göstereceğine ilişkin öngörümüz var. Mutlaka hazırlık yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.