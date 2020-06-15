TTB’den yeni aşılama kararına tepki: Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak?

Sağlık Bakanlığı, önceden Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) tarafından okullarda topluca yapılan aşıların, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) uygulanmasına karar verdi.

Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara, Kızamık Kızamıkçık Kabakulak, difteri (kuşpalazı), boğmaca, tetanoz ve çocuk felci aşıları; 156. ayı dolduranlara Tetanoz ve Difteri aşısı ASM'de yapılacak.

TTB Aile Hekimliği Kolu Sağlık Bakanlığının okul aşılarıyla ilgili aldığı karara ilişkin görüş, kaygı ve taleplerini dile getirdi.

İLGİLİ HABER Sağlık Bakanlığı: Aşılama takviminde değişiklik yapıldı

“AİLE HEKİMLERİNE KAYITLI OLMAYANLAR SORULDU”

Aile Hekimliği Birimlerinin (AHB) sadece kendilerine kayıtlı nüfusa hizmet verdiğine dikkat çeken TTB, kayıtlı olmayan mevsimlik işçi, göçmen, mülteci çocuklarının aşılarının eksik kalacağından endişe duyduklarını açıkladı.

Resmi verilere göre 2018 yılı için tüm yurtta toplam 24 bin 082 Aile hekiminden, 3 bin 335 ‘inin aile sağlığı çalışanı olmadan tek başına hizmet verdiğine dikkat çeken TTB, “Yaklaşık 10 milyon nüfusun bebek ve çocuklarının aşısını yapacak ebe ya da hemşire açığı kapatılmadan, okul aşılarının yetersiz insan gücüyle hizmet veren AHB’lerde yapılması kararını doğru bulmuyoruz. Sağlık Bakanlığından aile sağlığı çalışanı açığını kapatmasını, artan iş yükünü azaltmak için Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tedbirlerin hayata geçirmesini istiyoruz” dedi.

“AŞILAR İÇİN SOĞUTUCULAR YETERLİ VE UYGUN OLMALI”

AHB de bulunan soğutucuların mevcut haliyle bile aşıların korunabilmesi için yeterli kapasitede olmadığı, okul aşılarıyla birlikte daha fazla aşının soğutuculara konması durumunda aşı bozulmalarının daha da artacağını hatırlatan TTB açıklamasında şöyle denildi; ”Aşıların soğuk zincir sistemi içinde bozulmaması için, Sağlık Bakanlığının aşıların güvenle muhafaza edileceği, aşılar için özel üretilmiş soğutucuları AHB lere dağıtmasının önemini hatırlatıyoruz.”

“AŞI KARARSIZLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN YASA ÇIKARILMALI”

TTB, Sağlık Bakanlığının giderek artan aşı kararsızlığına karşı bir an önce yasal düzenleme yapması gerektiğini, hazırladıkları yasa değişikliği önerisinin hayata geçirilmesini istedi. Yaşanan salgın sürecinin, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, toplumun her kesimine ayrımsız ve ücretsiz kamu eliyle bütünlüklü sunulmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını hatırlattı.